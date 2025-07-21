Şile Belediyesi'nin başkanvekili belli oldu!

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yeni başkanvekili için seçim yapıldı.
Birinci, ikinci ve üçüncü turda salt çoğunluk sağlamaması nedeniyle oylama dördüncü kez yapıldı.
Seçimde CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.
BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU
Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi oldu.
GERİLİM YAŞANDI
Seçim esnasında bir yurttaş ayakkabı fırlatmaya çalıştı.
NE OLMUŞTU?
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.