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Şile Belediyesi'nin başkanvekili belli oldu!

Şile Belediyesi'nin başkanvekili belli oldu!

21.07.2025 10:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şile Belediyesi'nin başkanvekili belli oldu!

Son dakika gelişmesi... Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyede başkanvekili için seçim yapılıyor. CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi oldu.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yeni başkanvekili için seçim yapıldı.

Birinci, ikinci ve üçüncü turda salt çoğunluk sağlamaması nedeniyle oylama dördüncü kez yapıldı.

Seçimde CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Şile Belediyesi'nin başkanvekili CHP'li Sacit Terzi oldu.

GERİLİM YAŞANDI

Seçim esnasında bir yurttaş ayakkabı fırlatmaya çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

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