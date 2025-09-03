Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan 'çimento fabrikası kuruluyor' iddialarına yanıt

Silivri Belediyesi 2025 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu yönetiminde toplandı. Balcıoğlu toplantıda, son günlerde gündeme getirilen Çanta Balaban Mahallesi’ndeki tesise ilişkin iddialara da yanıt verdi.

Şirketin, klinker malzemesini taşıyıp ardından yakma olmadan yalnızca kırarak küçülteceğini, ardından paketleyip sevk edeceğini beyan ettiğini söyleyen Balcıoğlu, “Bu proje ile ilgili bir tanıtım dosyası hazırlamış ve aynı dosyayı hem bize hem bakanlığa teslim etmiş. Biz de plan proje müdürlüğümüz vasıtasıyla demişiz ki; ‘Burası sanayi ve depolama fonksiyonuna sahip bir alan, 2004 yılında bu fonksiyon oluşturulmuş. Yanındaki, önündeki, arkasındaki diğer fabrikalar nasıl binalarını yaptıysa sen de yürürlükteki imar şartlarını sağlamak şartıyla bir fabrika/tesis yapabilirsin’” diye konuştu.

Şirketin verdiği taahhütlerden de bahseden Balcıoğlu, şirketin üretim esnasında çıkacak yan ürünlerin bertarafı hususunda gerekli ekipmanları kurmayı ve bunları yönetmeyi, gürültü yönetmeliğine göre hareket edeceğini, gerekiyorsa ekipman kurmayı ve bunları yönetmeyi, çıkacak tehlikeli olmayan atıkların ilgili yönetmeliğe göre yönetileceğini taahhüt ettiğinin altını çizdi.

"TEK GÜÇ SİLİVRİ HALKIDIR, KRALI GELSE TANIMAM"

Balcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bakın arkadaşlar Silivri hala küçük yer, hemen herkes birbirini tanır. Şunu net biçimde ifade edeyim sizlere; Silivri halkı bize güvendi, takdir etti. Allah da nasip etti bize bu makamı. Şu anda Milletimizin emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kimse benim babamın oğlu değil. Olsa bile eğer Silivri Halkı’nın menfaatine zarar veriyorsa onun da karşısında dururum. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu şirketi tanımam etmem. İki gün öncesine kadar adını dahi duymamıştım. Benim ve ekip arkadaşlarımın, meclis üyelerimizin halkımıza gönül borcumuzun dışında kimseye tek bir kuruş ne borcumuz var ne bağlılığımız var. Bizim için tek güç Silivri halkıdır, ötesini tanımam. Kralı gelsin yine tanımam. Çok katıyım bu konuda.”

Silivri halkının menfaatine zarar verecek her şeyin, herkesin karşısında dimdik durduklarını vurgulayan Balcıoğlu, geri adım atmayacaklarını belirtti.

"KİMSE YOKKEN BİZ VARDIK"

Daha önce de ilçe halkının aleyhine yapılan tüm faaliyetlere karşı olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, “Daha önce durmadık mı? Kimse yokken biz vardık Kavaklı’da. Bugün siyasi ikballeri için gerçeği çarpıtanlar neredeydi o zaman? Bugün çevre duyarlılığını paravan olarak kullanıp gerçekten çevre sağlığı için endişelenen Silivrili hemşehrilerimin duygularını istismar edenlere söylüyorum. Neredeydiniz?” diye konuştu.

Kavaklı için gösterdiklerini tutumu gerekiyorsa Çanta’daki tesis için de Danamandıra’daki taş ocağı için de kömür madeni için de göstereceklerini söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Kimsenin endişesi olmasın” dedi.