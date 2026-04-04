Silivri’de kendilerinin yargılandığını söyleyen Özel, tahliyelerin artacağını vurguladı: İddianame peçete gibi ezildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasının ara kararına ilişkin olarak “Dün gece nihayet başlayan duruşmanın nihayet ilk ara kararında 18 arkadaşımız özgürlüklerine kavuştular. Bundan sonraki ara kararlarda bunların artarak devam edeceğini göreceğiz çünkü mahkeme salonu bizim yargılandığımız değil yargıladığımız bir mecraya dönüşmüştür. Peçete torbası gibi darmadağın olmuş iddianame yaprakları Silivri’de namuslu arkadaşlarımızın ayakları altında ezilmektedir” ifadelerini kullandı.

İzmir’de dün Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ev sahipliğinde Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi törenle açıldı. Programa, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra, CHP lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, milletvekilleri ve il ile ilçe belediye başkanları katıldı.

‘YENİ BİR YÜRÜYÜŞ’

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel yönetimler ile Roman topluluğu arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, katılımcı yönetim anlayışının desteklenmesi amacıyla kurulan Roman Yurttaş Meclisi üyeleriyle de bir araya geldi. Partiye yapılan saldırılar nedeniyle bunun gibi normal programları yeni yeni düzenleyebildiklerini belirten Özel, “Hiçbir Roman çocuğun hayata kapatamayacağı kadar geride başlamaması gerekiyor. Hayata öyle bir start veriliyor ki ne olursa olsun kapatamayacağı kadar farkla geride kalabiliyor. Yoksulluğun kader olmaktan çıkarıldığı, ayrımcılığın tamamen ortadan kalktığı yeni bir yürüyüşe ihtiyaç var. Bu yürüyüşün adı CHP’nin iktidar olduğu, kendi programına bu meseleleri yazma, sözün arkasına bütçeyi koyma meselesi” dedi.

‘SANCHEZ’İN AYNISI’

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan ve yoksulluktan bahseden Özgür Özel, “Burada sosyal demokrat bir müdahaleye ihtiyaç var. İspanya’da Pedro Sanchez ne yaptıysa biz de iktidara gelince aynısını yapacağız” açıklamasını yaptı.

Törende konuşan Başkan Tugay, “İzmir’in gençlerin kendini geliştirmesine daha fazla olanak sağlaması gereken bir şehir olduğunu söylüyorlar. İzmir’i gençler için her geçen ay, her geçen yıl daha cazip, daha çekici bir kent haline getireceğiz” diye konuştu.

CHP lideri Özel ardından memleketi Manisa’ya giderek Yunusemre Belediyesi’nin 43 proje ve hizmetin açılışını yaptı.