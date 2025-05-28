Silivri'ye gelinliğiyle geldi... Buğra Gökce ile cezaevinde evlenen Filiz Kahveci: 'Böyle direnmek istedik'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce ve Filiz Kahveci, Gökce'nin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Umut Akdoğan yaptı.





"ZULME İSYAN EDEN HERKES BİZİMLEYDİ"

Nikah töreninin ardından Özgür Özel ile birlikte kameralar karşısına geçen Filiz Kahveci şunları söyledi:

"Bu hukuksuzluğa, bu zulme isyan eden herkes bizimleydi. Buruk bir mutluluk var ama biz Buğra ile sevmenin, umut etmenin de bir direniş olduğunu düşündük. Bu dönem için evlilik planımız vardı. Bu hayalimizden vazgeçmeme kararı aldık. Böyle direnmek istedik. Bu karanlık günlere de tertemiz bir evlilikle not düşmek istedik tarihe."

Kahveci, "Buğra, hayatımda gördüğüm sayılı onurlu, dürüst, liyakatli ve yüreği güzel insanlardan. Karıncayı bile incitmez. Onun eşi olmaktan onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.