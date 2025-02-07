Silivri ziyareti sonrası CHP heyetinden açıklama: Hukuksuzluklara karşı direnişimizi sürdüreceğiz

Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:05

Son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalara karşı CHP heyetinin destek ziyaretleri sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'ten oluşan CHP heyeti, sabah saatlerinde Halk TV'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile bir araya gelen heyet üyeleri, "Basın tarihine kara bir leke olarak geçen bir hukuk skandalı sonrası tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı Silivri Cezaevinde ziyaret edeceğiz. Her türlü baskıya karşı demokrasimizin teminatı olan basın özgürlüğünü savunuyoruz. Halk TV'nin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.



Ardından öğle saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne geçen CHP heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişiyle ilgili yapılan bir TV haberi yüzünden tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Gezi Davası'ndan cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, şafak operasyonlarıyla tutuklanan ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti.

Çıkışta heyet adına açıklama yapan Umut Akdoğan, "Hukuksuzluklara karşı direnişimizi sürdüreceğiz." dedi. Akdoğan şunları söyledi:

"Siliviri Cezaevi Kampüsünün içerisinde değiliz çünkü siz değerli gazetecileri, basın kuruluşlarını, ajansları buraya yanaştırmıyorlar. Şu anda çok büyük bir rüzgar var. Hava eksi derecelerde. Ama sizler burada görev yapmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarımızı da bu soğukta Silivri Cezaevi'nde soğuk Silivri Cezaevi'nde bırakmanın üzüntüsü hüznü içerisinde buradan ayrılıyoruz. Bugün sevgili dostumuz, yol arkadaşımız, hak savunucusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettik. Vera'nın babasını ziyaret ettik. Tayfun çok uzun süredir cezaevinde hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Yılmadı. Silivri'nin soğuğuna dayanıyor. Arkadaşımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz siyasetle birlikte yol yürüdüğümüz sevgili Rıza Akpolat'ı da ziyaret ettik. Rıza Akpolat'la ilgili hala dosyada gizlilik var. Bu gizlilik kararı nedeniyle neyle suçlandığını bilmiyoruz Rıza'nın. Bir gözdağı veriliyor. Bir savcı mücadelesini, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla değil Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürütüyor...

"YÜREĞİMİZDE İNANÇ VAR, KARARLILIK VAR''

Sevgili Suat Toptaş'ı ziyaret ettik. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak. Suat abimiz, Suat Toktaş, savcının iddiasında ifade edilen şeylerden dolayı unsurlardan dolayı ceza bile almış olsa bile, bir gün yatarı yok. Yani Suat Toktaş şu anda yattığı her günü alacaklı olarak yatıyor, hukuk sisteminden. Ve birçok çarpıklık var. Bunlarla ilgili açıklamaları yapacağız. Ahmet Özer burada. 101 gündür burada. Bir iddianamesi yok. Konu Ekrem İmamoğlu olunca beş günde iddianame hazırlayan savcı 101 gündür Ahmet Özer'e bir iddianame hazırlayamadı. Şu anda toplumsal muhalefetin bunları görmesi gerekiyor. Bu yayını yaparken kameraman arkadaşımızın ve sizin soğuktan gözünüzden yaş geldiğini görüyorum. Ben kelimeleri zor seçiyorum. Bu Silivri'nin soğuğunda arkadaşlarımızı burada bırakıyoruz. Ama yüreğimizde inanç var. Yüreğimizde kararlılık var. Hukuksuzluklara karşı direnişimizi sürdüreceğiz."