Murat Yetkin: Sinan Ateş cinayeti Erdoğan’ın son baş ağrısı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:39

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:44

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da düzenlenen saldırının ardından MHP yönetiminin izlediği tutumun partinin oylarında önemli bir düşüşe yol açtığı ifade ediliyor.

Gazeteci Murat Yetkin'in konuya ilişkin "Sinan Ateş cinayeti: Erdoğan’ın son baş ağrısı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında aktardığına göre, cinayetinden ardından MHP'nin oylarında yaşandığı belirtilen düşüşü AKP'nin yöneticileri dahi dile getiriyor.

Yetkin, olayın faillerinin bulunmasına ilişkin yargı sürecinin AKP'deki yansımasını da "Ülkücülerin MHP’nin Ateş cinayeti karşısındaki tutumunu protesto eden bölümü, cinayet çözülmezse sandığa gitmeyeceğini söylüyor; bu Cumhur İttifakı için kötü haber. Öte yandan Erdoğan da güvenlik bürokrasisi de cinayetin arkasında MHP bağlantıları çıkabileceğini görüyor ve bunun Devlet Bahçeli’yi kızdıracağından çekiniyorlar" ifadeleriyle dile getirdi.

Yetkin, yetkinreport.com sitesinde yazısında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Kulislerde cinayetin işlenmesinde iki etken olabileceğinin konuşulduğunu belirten Yetkin, bunların başında "MHP içinde belli grupların Devlet Bahçeli’den sonra parti liderliği için girdikleri siyasi mücadeleyi siyaset-dışı alanlara taşıması" düşüncesinin geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçeli’nin TBMM Grubuna hitap ederken 'Hiçbir ülkücünün zarar görmeyeceğine' kefil olması, Sinan Ateş cinayeti arkasındakileri hedef almaktan çok MHP kurullarında cinayetin uzanabileceği isimleri başlarına bir şey gelmeyeceğine temin etmeyi amaçlıyor gibiydi.

Eli tutulmasa cinayeti kısa sürede aydınlatma yeteneğine sahip olan polis hala tetikçiyi bulabilmiş değil.

Soruşturma hakkında ilk günlerdeki kadar bilgi çıkmıyor medyaya. Belli ki Soylu ve Bozdağ bakanlıklarında sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu defa sızan bilgilerin hepsi soruşturma sürecini etkileyecek ağırlıkta.

Bu bilgiler doğrudan hedef şaşırtmak isteyen Soylu, ya da Bozdağ’a bağlı ekipler tarafından mı, yoksa içerideki rakipleri tarafından mı medya ve muhalif siyasetçilere sızdırılıyor? Devlet içinde birileri bu cinayeti siyasi boyutlarıyla aydınlatma iradesinin iktidara gelebileceği ihtimali üzerine böylelikle kendilerini sağlama almaya mı çalışıyor?

Siyasi kuliste artık muhalefet kanadı değil, AK Parti yönetim kademesindeki isimler dahi MHP oylarının Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5’in altına düştüğünden söz ediyor, 'Ama neyse' diye ekliyorlar, 'Biz bu ara yükseliyoruz, Cumhur İttifakı ortalaması düşmüyor'

Düğüm ya AK Partinin cinayetin çözülmesinin Erdoğan yararına olduğuna inanıp polis ve savcıların elini serbest bırakmasıyla çözülecek gibi duruyor, ya da gerçekten bir iktidar değişikliğiyle. Seçime 109 gün kaldı bu arada…