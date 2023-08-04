Sinan Ateş dosyasına bakan savcıların bürosu değiştirildi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 17:26

Güncelleme: 04.08.2023 - 17:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesinin açıklanmasının ardından Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümünü belirledi. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun başına getirildi.

Özer’e bağlı olarak Ateş soruşturmasını savcı Ayhan Ay ile birlikte yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Bilişim Suçları bürosuna kaydırıldı.

Başsavcıvekili Özer ile savcılar Ay ve Kaya’nın adli tatil nedeniyle izinde olduğu öğrenilirken, soruşturma dosyası ise Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi. Adli tatil bitiminde dosyanın bir kez daha Özer’in koordinatörlüğünde savcılar Ay ve Kaya’ya devredilip devredilmeyeceği merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.