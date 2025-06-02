Sinan Oğan uzun süre sonra ortaya çıktı

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ve adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Erdoğan'a destek çağrısında bulunan Sinan Oğan, seçim sonrası sessizliğe bürünmüştü.

Oğan, son olarak Azerbaycan'da görüldü.

Bakü’de bulunan ve oldukça popüler olan Şirvanşah Restoran’ına giden Oğan, burada antika eşyalarla fotoğraf çektirdi.

Oğan'ın fotoğrafları restoranın hesabından "Tanınmış siyasetçi, siyaset bilimi doktoru ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Sayın Sinan Oğan, 'Şirvanşah' Müze-Restoranı’nda" notuyla paylaşıldı.