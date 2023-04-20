Sinan Oğan'dan iddialı açıklama: Oy oranımız yüzde 9'lar civarı, ciddi bir tırmanış içerisindeyiz

Yayınlanma: 20.04.2023 - 23:57

Güncelleme: 20.04.2023 - 23:57

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, tv100'de "Eşit Ağırlık" programında Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Burada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmesini aktaran Oğan, partisinin oy oranını da paylaştı.

Oğan, "Adaylığınızın seçimin ikinci tura kalmasına yol açacağına inanıyor musunuz?" sorusuna, "Seçim zaten ikinci tura kalıyor. Özgür Özel gibi siyasetin matematiğini çok kavrayamamış arkadaşlarımız bu eleştiriyi ve bu çağrıyı yapabilirler. Ama sayın Özgür Özel’e ben siyasetin matematiğini yeniden çalışmasını öneririm. Çünkü siyasette baksın kim nereden oy alıyor? Sinan Oğan Millet İttifakı’ndan oy almakla beraber Cumhur İttifakı’ndan da oy alıyor. Ben aday olmasam Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana oy verecek kitle gidip Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek? Bunlar siyaseti nereden öğrendi merak ediyorum" şeklinde yanıt verdi.

'YÜZDE 7'Yİ AŞACAĞIZ'

"İttifakımızın yüzde 7’yi aşacağını ve meclise gireceğini anketler bize gösteriyor" diyen Oğan, "Bizim oy oranımızın da yüzde 9’lar civarında olduğunu ben görüyorum. Ciddi bir tırmanış içerisindeyiz. Artık kamuoyu Sinan Oğan ve Türk Milliyetçilerinin gücünü ve gerçeğini fark etmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.