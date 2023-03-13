Sinan Oğan'dan iddialı çıkış: İkinci tura kalacağımızı düşünüyorum

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 23:01

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 23:01

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından Zafer Partisi'nin öncülüğünde kurulan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Sinan Oğan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı'na HÜDA PAR, Millet İttifakı'na ise HDP üzerinden yüklenen Oğan, çok adaylı yarışa karşı olmadıklarını dile getirdi. Oğan, Muharrem İnce'nin 2018'de kaybetmesinin 'çok adaylı' yarış nedeniyle olmadığını da ifade etti.

'KALAMAZSAK BAKACAĞIZ'

"Ayağa yere basan siyasetçiyim" diyen Oğan, Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladığını ve şu an yüzde 40'larda olduğunu, kendilerinin de yüzde 16'larda göründüğünü iddia etti. Oğan, "Kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kalamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah" diye konuştu.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'de siyasette farklı rüzgarlar esiyor. Bir kişiyi 3 farklı partide görebiliyoruz. Ben akademisyenim. Öğrencilerimiz 'siyaset bu mu' diyor. Kendi kendime söz verdim. Siyasette Sinan Oğan'ın omurgalı duruşu olacak. Yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayabilirdik. Bize pekçok teklif geldi. Elimizin tersiyle ittik. Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri aday çıkarsın dedik, sözümüzü yerine getirdik. Türkiye'de büyük bir kitleyi temsil ediyor Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler. CHP de kendisini Atatürk'ün çizgisinde görme hakkına sahiptir. Ama Mustafa Kemal Atatürk bugün kalksa gelse 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' demez.

ATA ittifakının kadroları hem parlamentoya gidecek hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla çok ciddi şekilde geliyoruz inşallah. Bizim muhalef oyları böleceğimizi kim söylüyor? MHP milletvekili olmuş Sinan Oğan, MHP genel başkan adayı olmuş Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu mu bölecek?

'MANSUR YAVAŞ KEŞKE ADAY OLSAYDI'

Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken hocamla beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de, Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. Dersim diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de ATA İttiakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece Cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım.

HÜDA PAR VE HDP

2500 adet sorgu kasedi bugün devletin elinde. 2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var. HÜDA PAR'la HDP'yi de farklı görmüyorum. Cumhur İttifakı'nın içinde olan Türk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum, HÜDA PAR, Türkiye'nin PKK'lılara tazminat ödemesini söylüyor. Dersim diyor, Türkiye Kürdistanı kuruyor. Benim bir ülküdaşım, milliyetçiyim diyen, Türklüğü anayasadan çıkaracağız, iki milletli bir yapıya geçireceğiz diyen. HDP'nin HÜDA PAR'dan, HÜDA PAR'ın HDP'den hiçbir farkı yok. HÜDA PAR'la yanyana durmaz Türk milliyetçisi. HDP'yle durmayacağı gibi. Vatansever olup da MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermemiş insanlar diyor ki, 'HÜDA PAR ile HDP arasında sıkışmıştık, gönül rahatlığıyla size oyumu vereceğim' diyor. İnsanlar ATA İttifakı'nı bir sigorta olarak görüyor. İnsanlar diyor ki bize 'Siz Türk milletinin sigortasısınız. Siz mutlaka olmalısınız'. Yeşiller Partisi üyesinden tutun da, Liberal Parti'ye kadar 'Biz sizinle aynı görüşte değiliz ama siz olmalısınız' diyor. 22 Mart'ta imza süreci başlıyor. E-devletten açmadılar imzayı. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermemiz gerekiyor.

'İL İL GEZİYORUZ'

20 senedir bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. İnsanlar yoruldu, AKP tabanı bile yoruldu. Bunlar olurken karşısında bugünkü muhalefet vardı. Halkın muhalefetten de yorgunluğu var. Bu ülkeyi bundan daha kötü nasıl bir duruma düşürmesi lazım ki, muhalefet oy patlaması yaşasın. İktidar hala birinci parti gözüküyorsa. Sadece din faktörü meselesi değil. Topluma doğru anlatılırsa. Sadece dinden imandan oy alıyor demek topluma hakarettir. Muhalefetin tembelliğini görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretlerinin sayısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinden daha fazla. Biz Ata İttifakı olarak kurulur kurulmaz sahaya indik. İl il geziyoruz ve her bir vatandaşımıza gideceğiz."