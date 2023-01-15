Sınavda 'HDP' sorusu soran akademisyene uzaklaştırma

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:00

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, 9 Ocak 2023 tarihinde “Anayasa Hukuku Genel Esaslar” dersi sınavında HDP’nin kapatılması tartışmalarına ve Türkiye’deki belediye başkanlarına verilen cezalara ilişkin bir soru sordu.

Bu sorunun üzerinden dekanlığa şikâyet gittiği gerekçesiyle öğretim görevlisi Yücel, hakkında üç ay uzaklaştırma cezası verilirken sınavın tekrar yapılacağı belirtildi.

Söz konusu karara ilişkin üniversiteden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sınavın ilgili kısmında, “HDP kapatma davası yürütülmekte ve seçilen belediye başkanlarına yönelik mahkûmiyet kararlarıyla yasal muhalif partiler üzerinde yargısal bir baskı ortamı oluşturulmaktadır. İktidar partisinin ‘aile kavramına ve kadınların giyimine’ ilişkin olarak yasama organına sunduğu anayasa değişikliği teklifi de bir diğer gündem maddesini oluşturmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya üzerinden konuya tepki gösteren öğrenciler ise okulda eylem yapacaklarını duyurdu.

