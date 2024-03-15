Sınavsız müdür atamasının iptal kararı kaldırıldı
Büro-İş Sendikası, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 199 kişinin yurt müdürlüğü, gençlik merkezi müdürlüğü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atandıkları gerekçesiyle iptal davası açtı.
Ankara 11. İdare Mahkemesi, iptal kararı verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, iptal kararını kaldırdı. Dairenin kararında, “Uyuşmazlığın, davalı idarenin gençlik merkezi müdürü, yurt müdürü ve sporcu eğitim merkezi müdürü kadrolarına sınavsız olarak yaptığı tüm atamaların bireysel/birel işlemlerden kaynaklandığı, atamaların tüm sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaya dönük genel nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır” dendi.
AYM'YE TAŞINACAK
Karara katılmayan bir üye karşı oy yazısında “Sendikaların sadece tüm üyelerinin değil, bir kısım üyelerinin menfaatini ilgilendiren konularda da dava açma hakkına sahip olduklarını” kaydetti. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, kararı Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’a taşıyacaklarını söyledi.
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