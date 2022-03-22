Sınırda askeri sevkiyat hareketliliği

Hakkari'nin, Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da askeri sevkiyat yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

DHA
22 Mart 2022 Salı, 11:39
Sınırda askeri sevkiyat hareketliliği
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Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda bulunan PKK'li teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, karadan sınıra askeri sevkiyatların da hız kazanması dikkat çekti.

Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.

Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.
 



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