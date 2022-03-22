Sınırda askeri sevkiyat hareketliliği
Hakkari'nin, Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da askeri sevkiyat yoğunluğu yaşandı. İlçe merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki kamplarda bulunan PKK'li teröristlere yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, karadan sınıra askeri sevkiyatların da hız kazanması dikkat çekti.
Hakkari yönünden gelen gelen yaklaşık 20 araçlık konvoy, sınırın sıfır noktasına asker ve malzeme sevkiyatı yaptı.
Askeri konvoyun geçtiği güzergahta, havadan helikopterler, karadan da jammer araçlar eskortluk etti.
İlgili Haberler
- 'PKK adına orman yaktığı' iddiasıyla tutuklanmıştı: 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verildi
- 'PKK'li ile akraba' denilen İHD sekreterine gözaltı
- HDP’li Beştaş'tan seçim yasası açıklaması: 'Ortaklıkları her an kopabilir'
Video Haberler
- 17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü
- ATM faresi yardım vaadiyle 16 kişiyi dolandırdı
- 'Uçakta yanınızdaki adam içki içerse...'
- Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
- İzmir’de korkutan görüntü: Havadan görüntülendi
- Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
- ''Kırım ve Donbass'ı da tartışmaya hazırım''
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Muğla İl Sağlık Müdürü görevden alındı
- Beylikdüzü'nde 6 katlı bina alevlere teslim oldu
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna'dan kaçanlar için bir sığınak daha
- Alzheimer hastası kadına bakıcı işkencesi
- Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığı
- Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu
- Bahçeli'nin hedefinde yine Türk Tabipleri Birliği var
- Sınırda hareketlilik
- Türkiye'nin işkenceyle gözaltı tablosu
- 'Kırmızı et' zammına tepki yağdı
- Alaçatı Ot Festivali’nde iklim krizine dikkat çekiliyor
- Fenerbahçe - Trabzonspor rekabeti nikah masasına taşındı