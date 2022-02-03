'PKK'li ile akraba' denilen İHD sekreterine gözaltı

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:25

AA'nın aktardıklarına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda F.B. gözaltına alındı. İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.