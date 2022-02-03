'PKK'li ile akraba' denilen İHD sekreterine gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Sekreteri F.B. terör iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
03 Şubat 2022 Perşembe, 12:25
'PKK'li ile akraba' denilen İHD sekreterine gözaltı
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AA'nın aktardıklarına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu iddiasıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Sekreteri F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda F.B. gözaltına alındı. İHD şube binası ile evinde de arama yapılan şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a gönderileceği öğrenildi.


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