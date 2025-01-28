Şirin Payzın'a 'terör' soruşturması!

Gazeteci Şirin Payzın, hakkında 'terör propagandası' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şirin Payzın'a 'terör' soruşturması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:18

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında "terör propagandası" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Payzın, açıklamasında soruşturmayı yeni öğrendiğini ve içeriğini henüz bilmediğini ekledi.

"GİDİP İFADE VERECEĞİM"

Payzın, konuyla ilgili bir sonraki paylaşımında "Sayın savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş. Tebligat bana ulaşmadı. Not olarak düşeyim. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok" açıklaması yaptı. 

Payzın'ın paylaşımları şöyle: 

 

 

 


Etiketler: #Şirin Payzın #Terör soruşturması

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