Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:23

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:23

Şırnak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Şırnak'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ŞIRNAK'TA NE KADAR OY ALDI?

Şırnak'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 76.32 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ŞIRNAK'TA NE KADAR OY ALDI?

Şırnak'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 23.68 oy aldı.

14 MAYIS ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Şırnak seçim sonuçları! Şırnak'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Şırnak'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞIRNAK'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta yüzde 55.64 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞIRNAK'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'ta yüzde 37.02 oy aldı.

SİNAN OĞAN ŞIRNAK'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Şırnak'ta yüzde 6.40 oy aldı.