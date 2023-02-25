Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e: 'Kazanacak aday' Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış...

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:28

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:41

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halk TV'de yayınlanan "Perdenin Önü Arkası" programına katılarak Kahramanmaraş merkezli depremlere ve seçim gündemine ilişkin konuştu.

Memleketi Adıyaman'daki gözlemleri ile ailesinden yaşamını yitiren olup olmadığı sorulan Önder, "Birinci halkadan yani anne, bacı, kardeş onlardan yok. Annem yanımdaydı. Ama diğer halkadan kayıplarımız var. Adıyaman'ın zaten yarısı birbiriyle akrabadır. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, hatıralarımız, çocukluğumuz, ilk gençliğimiz koca bir enkaza dönüştü" yanıtını verdi.

Deprem sonrası bölgeye yardım gelmediğini söyleyen Önder, "Adıyaman'ın ilk 2 gün fişi çekildi. Bu sadece Adıyaman'la da sınırlı değil aslında. Halk kendi kendisiyle ve kıt imkanlarıyla baş başa kaldı, bırakıldı. Adıyaman'ın bütün girişleri enkazdan dolayı geçit vermiyordu" dedi.

"EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜ İMAR ŞEBEKELERİ"

İstanbul ve büyükşehirlerdeki deprem hazırlıkları ilgili olarak "imar şebekeleri"nin etkisine dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük terör örgütü imar şebekleridir. Bu tanım da bana ait değil, Nişanyan'a aittir. İmar şebekleri kadar örgütlü, sinsi, hayatın her alanına sirayet eden ve yıkıcı olan başka hiçbir şey yoktur. Bu geniş bir zincir sadece imar komisyonları değil. Bir küçük parçası olarak o komisyonda yer alabilmek için insanların birbirini vurduğu olaylar biliyoruz. Kim buralardan zenginleşmiş, servetine servet katmış bir bakmak lazım."

AKŞENER'E TEPKİ: GİT ERDOĞAN'A ÇALIŞ

Sırrı Süreyya Önder programda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak adayla seçime gideceğiz" açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt vererek şöyle dedi:

"O kendi iç tartışmaları, çirkin olur özensiz olur ama olgusal düzeyde bir laf edebilirim. Kazanacak aday bir siyasi liderin edeceği en son laf olmalı. İddianız 'Biz şu adayda mutabık kalırız bu ilkeler ışığında ve onu kazandırırız' olmalı. Kazanacak aday dediniz mi seçmenin eşiğine gidecek yüz olmaz. Üniversiteyi bitiremedim ama Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2 yıl okudum. Siyaseten en son sarf edilecek laftır. Bu yönüyle sıkıntılı bir laf. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçi, niye buradan gidiyor, anlamış değilim."

Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin yapılan kimi eleştiriler üzerine ise "Sayın Kılıçdaroğlu’nun kimliği üzerinden bir ayrıştırmacı ya da onu dezavantajlı gösterme şeyi var. Önüne genellikle şöyle bir takiye eşliğinde servis ediliyor. Bunu gazeteciler de yapıyor, kanaat önderleri de yapıyor, siyasi parti liderleri de… 'Kemal Bey çok iyi bir adam ama…', 'Şunu şunu başardı ama…' falan. Bu da faşizmi ve ayrımcılığı her gün yeniden üretiyor. Siyasi iddia odur ki, biz şu aday, Kemal Bey ya da bir başkası, etrafında kenetleneceğiz, şu ilkeler ışığında ve onu köşke taşıyacağız. Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış, öyle gözüküyor. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener’e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı’nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor" değerlendirmesinde bulundu.