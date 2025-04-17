Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:12

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:15

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder'in yoğun bakımda hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

SON GİTTİĞİ YER ORTAYA ÇIKTI

Önder'in yaşadığı ani kriz öncesi bir lokantada kaydedilen görüntülerine ulaşıldı. Show Haber'in ulaştığı görüntülere göre; Önder, öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki bir lokantada yemek yedi.

SARMA VE GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİ

Sırrı Süreyya Önder'in lokantaya girerken sağlıklı ve güler yüzlü olduğu görülüyor. Önder, lokantadaki çalışanlarla sohbet ederek sonrasında sarma ve güveç siparişi veriyor.

EVİNE ULAŞINDA FENALAŞTI

TBMM Başkanvekili Önder, yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la konuştu ve burada işletme sahibiyle bir fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki mekândan ayrılmasının ardından fenalaşarak kriz geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Önder'İn Aort damarında yırtık oluşması nedeniyle 12 saatlik bir ameliyat geçirdiği bildirilmişti.