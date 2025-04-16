Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder ziyareti: 'Önemsemesi gerektiğini ifade ederdik'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:39

Güncelleme: 16.04.2025 - 18:39

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti ve doktorlardan Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretten sonra hastanenin önünde basın açıklaması yapan Ömer Çelik, şunları söyledi:

"O HER SEFERİNDE 'ONDAN SONRASI' KOLAY DERDİ"

"Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren, sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar, hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi süreci, ameliyat sürecinin sonunda şu an da yoğun bakımda. Şu an hocamızdan aldığımız bilgiye göre, durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine hem vatandaşlarımıza hem TBMM’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz şifa bulması için dua ediyoruz.

Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı ve biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferde ‘İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım, bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım, ondan sonrası kolay' derdi. 'Emanetin sahibi Allah’tır' derdi. Biz de her zaman 'aman sağlığına dikkat et, aman sağlığın konusunda titiz ol’ derdik. Meclis’te bazen mesai bittikten sonra yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak, hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi, inşallah bu süreçleri de atlatmasını da sağlar. Bir kere daha yüce Meclis’e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"İNŞALLAH, SAĞLIKLI NETİCEYİ ALIRIZ"

Değerli ailesiyle görüştük, hocalarımız sağ olsunlar alanlarının Türkiye’de en iyileri, en yakın şekilde takip ediyorlar. Bize düşen dua etmek. İnşallah Sırrı Süreyya Önder’i en yakın zamanda yine en sağlıklı haliyle, güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz. Çünkü onun en büyük özelliği en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır. Partimiz adına, bütün arkadaşlarımız adına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Sağlığı için dua etmeye devam ediyoruz. İnşallah, sağlıklı neticeyi alırız."

Ömer Çelik, açıklamasından sonra bir gazetecinin, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu irade, Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı bütün kesimlerden ortaya koyulan, bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar. DEM Parti’nin yaptığı ziyaretler, yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli.

Dolayısıyla bununla ilgili olarak tabii ki Sırrı Bey’in katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla, onun tabii son derce kıymetli bir yeri var ama eminim şu anda hasta yatağında onun da en büyük arzusu bu sürecin akamete uğramadan, hedeflerine ulaşacak şekilde ilerlemesi olacaktır. Dolayısıyla hem memleketimizin selameti açısından hem de Sırrı Süreyya kardeşimizin dileğinin o olduğunu biliyoruz. Biz süreci aynı titizlikle, aynı iradeyle yürütmeye ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz."

"BAZI ÜMİT VERİCİ GELİŞMELER OLDUĞU GÖRÜNÜYOR"

Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi:

"Dün akşam hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha yakinen müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, sevenleri burada. Sağ olsun doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil, doktorların vazifesidir. Bu olay duyulur duyulmaz, herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli temennilere biz de müşahede ettik.

Sırrı Süreyya kardeşimiz, insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi, vatanını, milletini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri, bu hastalığı sürecinde bir kez daha insanlar tarafından ortaya kondu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde, sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenab-ı Allah şifasını versin. Bütün ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum."