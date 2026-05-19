Şişli’de 19 Mayıs töreninde kayyıma 'çelenk'li protesto: 'Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dır'

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun bütün il ve ilçelerindentörenler düzenleniyor.

Kayyım yönetimi altındaki Şişli’de yapılan töreneyse yaşanan gerginlik damga vurdu. Maçka Sanat Parkı’nda düzenlenen programda CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, elindeki çelengi bıraktı.

Kartal, çelengi bıraktığı sırada Şişli İlçe Başkanlığı yazısını kaldırdı. Tutuklanarak yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ismi ortaya çıkınca müdahale edildi.

“ŞİŞLİ’NİN BAŞKANI ŞAHAN’DIR”

İlçedeki kayyım Cevdet Ertürkmen’in yerine geçen hafta atanan kayyım Ayhan Terzi’nin de katıldığı programda söz konusu çelenk, tören alanından uzaklaştırıldı.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kartal, “Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır” ifadelerini kullandı.