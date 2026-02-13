'Şişli mitingi' davasında 10 genç için beraat kararı: Mahkeme 1 sene sonra 'suçun unsurları oluşmadı' dedi

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 10 genç beraat etti.

Mahkeme Başkanı, yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılamanın sonunda, “suçun unsurlarının oluşmadığına” hükmetti.

DURUŞMA SAVCISI CEZA TALEP ETTİ

CHP’nin 26 Mart’ta Şişli’de düzenlediği mitinge katıldığı için 10 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İddianamede de yöneltilen “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasından 6 aydan 3 yıla kadar, “Kendilerini Tanınmayacak Hâle Getirerek Katılma” suçlamasından ise 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

“VALİLİĞİN YASAK KARARI HUKUKA AYKIRI”

Daha sonra mütalaaya karşı savunma yapan ve dayanak gösterilen İstanbul Valiliği “yasak” kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan avukatlar, duruşma savcısının ceza talep ettiği mütalaasına itiraz etti.

“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KISITLANAMAZ”

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanamayacağının altını çizen avukatlar, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan “hak ihlali” başvurularında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

“OLMAYAN BİR ŞEYİN OLMADIĞININ İSPATLANMASI İSTENİYOR”

Avukatlar ayrıca suç unsurlarının oluşmadığını söyledi, “Olmayan bir şeyin olmadığının ispatlanması isteniyor” diyerek 10 kişi hakkında beraat talep etti.

10 KİŞİ HAKKINDA BERAAT KARARI!

Mahkeme Başkanı, yaklaşık 5 dakikalık aradan sonra kararını açıkladı. Mütalaaya aykırı karar veren hakim, yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılamada, tüm sanıklar hakkında “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.