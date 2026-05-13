Şişli'nin yeni kayyımına Resul Emrah Şahan'dan tepki! Belediye binası önünde eylem çağrısı yapıldı

Şişli halkının rekor oyla seçtiği Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasının ardından kayyım olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı olarak atanan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi görevlendirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %69.59’luk rekor oyla seçilen Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşısı” gerekçe gösterilerek, 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Şahan’ın tutukluluğunun ardından 23 Mart 2025 tarihinde Şişli Kaymakamı olarak görev yapan Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atanmıştı. O tarihten bugüne, Çözüm Süreci’nin, toplumsal barışın konuşulduğu bir ortamda, kayyım uygulamasının sora ermesi beklenirken, Şişli Belediyesi’ne yeni kayyım atandı. Cevdet Ertürkmen yerine İstanbul Vali Yardımcısı olarak atanan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi görevlendirildi.

ATANMIŞ BÜROKRATLAR YÖNETİYOR

Geçen Şubat ayında Kent Uzlaşısı soruşturmasından tahliye olan Resul Emrah Şahan’ın makamına kayyım atanması için yasal bir gerekçe kalmadı. Başkan vekilini belirlemesi gereken Şişli Belediye Meclisi ise 14 aydır toplanmıyor. Şişli Belediyesinde kararlar, memurlardan oluşan encümen tarafından alınıyor.

ŞAHAN: HALKIN İRADESİ YOK SAYILIYOR

Tahliye almasına rağmen İBB soruşturmasından yedek tutukluluğu devam eden Resul Emrah Şahan, avukatları aracılığıyla Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada yeni atanan kayyıma tepki gösterdi. Şahan; “Halkımız iradesini gösterdiği, seçtiği belediye başkanının serbest bırakılmasını, görevinin başına dönmesini beklerken eski kayyıma yeni kayyım atanıyor. Ülkemiz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kayyım uygulamalarının son bulmasını, toplumsal barışın inşa edilmesini talep ederken, kayyımların süreleri uzatılıyor. Bu, halkın iradesini bir kez daha yok saymaktır. Toplumsal barış çabalarına engel olmaktır. Ülkemizin geleceğine zarar vermektir. Bir an önce tüm kayyım uygulamalarının son bulmasını, seçilen tüm belediye başkanlarının görevlerinin başına dönmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

'KAYYIMA HAYIR' YÜRÜYÜŞÜNE ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Örgütü, 13 Mayıs günü saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünde bir araya gelerek Şişli Belediyesi’nin önüne yürüyecek.

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Can Kartal ise yaptığı açıklamada kayyıma karşı çıkan herkesi yürüyüşe davet etti. Kartal; “Şişli halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın yerine 23 Mart 2025’te atanan ve o günden bu yana o koltuğu gasp ederek oturan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’e de kayyım atanmıştır. Tüm halkımızı, sandık iradesine sahip çıkan herkesi Şişli’de yeni kayyıma karşı yapacağımız yürüyüşe davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına!” diye çağrıda bulundu.