Şişli’nin ‘Kanal İstanbul’una tepki

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

İstanbul Şişli’de Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir arsa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildi. Taşyapı İnşaat tarafından söz konusu alana 72 katlı bir rezidans yapılacağı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine plan revize edilip 30 ve 27 kattan oluşan iki bloklu bir yapı ve bir alışveriş merkezi inşa edileceği öğrenildi.

Alanda iş makineleri çalışırken Türkiye Kent Konseyi Platformu ve Şişli Kent Konseyi dün Şişli Belediye Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Şişli Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ayşe Yıkıcı okudu. 2021’de depreme dayanıklı yapıların yapılmasını önceleyen 6306 sayılı yasanın verdiği yetki kullanılarak Şişli’deki 24 bin metrekarelik parselin rezerv yapı alanı ilan edildiğini anımsatan Yıkıcı, “Yurttaşlar ve Şişli Belediyesi’nin hukuk mücadelesi sonucunda Nisan 2022’de rezerv alan kararı iptal edildi. Bakanlık Ağustos 2022’de alanı ikinci kez ‘Rezerv Yapı Alanı’ ilan etti. Şişli Belediyesi dava açtı. Dava 2023’te emsal kararlara karşın reddedildi” dedi.

Geçen şubatta bakanlık tarafından Taşyapı’ya iksa ruhsatı verildiğini söyleyen Yıkıcı, belediyenin incelemesinde ruhsata aykırı işlemler tespit edildiğini, inşaat alanının mühürlendiğini kaydetti. Yıkıcı, “‘Şişli’nin Kanal İstanbul’u’ olarak anılan alan için Trafik Düzenleme Komisyonu’nun kararı olmadığı gerekçesiyle İBB inşaat sahasına araç girişini yasakladı. Plan proje işlerini evrak işi gören zihniyetin temsilcisi Taşyapı tadilat ruhsatı hazırlamış ve faaliyetine kaldığı yerden devam etmektedir” diye konuştu.