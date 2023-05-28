Sivas Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:48

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:48

Sivas'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Sivas'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 97.3'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA SİVAS'TA NE KADAR OY ALDI?

Sivas'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27.16 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA SİVAS'TA NE KADAR OY ALDI?

Sivas'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72.84 oy aldı.

14 MAYIS SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Sivas seçim sonuçları! Sivas'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Sivas'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİVAS'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta yüzde 69.59 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SİVAS'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta yüzde 24.06 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN SİVAS'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Sivas'ta yüzde 6.11 oranla oy aldı.