Sivas Katliamı'nın 30. yılında Aziz Nesin anlatıyor: 'Gericilere her gün biraz daha ödün verecek uçuruma gidiyoruz'

Yayınlanma: 02.07.2023 - 11:04

Güncelleme: 02.07.2023 - 11:08

2 Temmuz 1993’te, Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydının yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. O gün hayatını kaybedenler için, başta Sivas olmak üzere birçok kentte anma düzenlenecek.

Katliamın 30. yıldönümünde, canını son anlarda kurtaran yazar Aziz Nesin'in, olaydan sonra yaptığı basın toplantısındaki vurgular bir kez daha gündem oldu.

Aziz Nesin, o toplantıda katliama giden süreci ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

“Bakanın kendisi yalan söylerse gazeteler de mecburdur yalan söylemeye. Bu yalanı en başta söyleyen İçişleri Bakanı’dır. Cumhurbaşkanı da bu yalana katılmıştır. Yığınlar orada 8 buçuk saat ‘Şeriat isteriz’ diye bağırıyor ve devlet sesini çıkarmayıp ‘Aziz Nesin suçludur’ diyor. Açık açık söylüyorum bu alçaklıktır. Yazın bunu mahkum etsinler beni! Otelin içerisinde mahsur kalmış 60-70 insanı devletin kurtaramaması çok ilginç bir olaydır. Her gün biraz daha fazla ödün vererek gericilere uçuruma gidiyoruz.”