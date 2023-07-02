Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Katliamı' paylaşımı: 'Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen ateş...'

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:10

Sivas’taki Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993 günü gericiler tarafından ateşe verilmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Büyük bölümü sanatçı ve aydın olan 35 kişi yaşamını yitirdi.

Katliamda hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen eylem ve programlarla anılacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Katliamı'na ilişkin bir paylaşım geldi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP lideri, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda" ifadelerini kullandı.