Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Katliamı' paylaşımı: 'Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen ateş...'
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan katliamın üzerinden 30 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum" dedi.
Sivas’taki Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993 günü gericiler tarafından ateşe verilmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Büyük bölümü sanatçı ve aydın olan 35 kişi yaşamını yitirdi.
Katliamda hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen eylem ve programlarla anılacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Katliamı'na ilişkin bir paylaşım geldi.
Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP lideri, "Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda" ifadelerini kullandı.
Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 2, 2023
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