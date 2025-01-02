‘Siyasal Alevilik’ ayrıştırmanın adıdır

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan: Alevilerin siyasal mücadelesi ile Aleviliğin siyasallaşması asla ve asla birbirine karıştırılmamalıdır. Türkiye’de ve Avrupa’daki Alevi örgütleri yaşadığı hak ihlalleri karşısında hak taleplerini elde edebilmek için siyasi bir mücadele vermektedir. Aleviler siyasallaşmalıdır ancak Alevilik hiçbir zaman siyasallaşmamıştır.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez: Alevilik hak mücadelesinde bir siyasi mücadele içindedir ancak bu onların tanımladığı gibi değil. Bu söylemlerle Aleviler ile birlikte Alevi örgütlerini kamuoyunda “Bakın bunlar Esadcıdır” diye bir hedef haline getirmeye çalışıyorlar.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan: Son haftalarda “Siyasal Alevilik” kavramı sosyal medyada dolaşıma sokuluyor ve mevcut rejime muhalif olan herkesi tanımlamak ve kapsamak amacıyla kullanılıyor. Muhalif olan herkese yönelik olası katliamlar adeta meşrulaştırılmak isteniyor.