Siyasal İslam yıkımı: Yazarlarımız Kongar ve Kalkandelen’in ‘Devrim ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’ dizisinin 3. cildi çıktı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

Gazetemizin yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ile Zülâl Kalkandelen’in hazırladığı ve daha önce iki cildi okuyucuyla buluşan “Devrim ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitap dizisinin üçüncü cildi raflardaki yerini aldı. Remzi Kitabevi etiketiyle yayımlanan zamandizinsel çalışmanın bu cildi, “Karşı Devrim Yanılsaması” alt başlığını taşıyor ve 2002-2019 arasında meydana gelen olaylardan oluşuyor.

AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den sonra yaşanan gelişmeleri göz önüne seren üçüncü cilt, demokratik hak ve özgürlüklerin, demokratik rejimi yok etmek için iktidar tarafından nasıl yavaş yavaş ve sistematik olarak, özellikle de yargı erki aracılığıyla ve tartışmalı koşullarda yapılan halkoylamalarıyla kullanıldığını belgeliyor.

Kendine özgü bir tarihsel dönemleme içeren kitap dizisinin son bölümünde yüz yılın genel bir değerlendirmesi yapılırken ek olarak depremin yıkıcı etkilerinin gerisinde yatan imar afları dizini de okurların dikkatine sunuluyor.

TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ

Üç ciltten oluşan “Devrim ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitap dizisi, gerçek tarihimizin çeşitli siyasal kesimlerce saptırılma ve yozlaştırılma çabalarının öne çıktığı günümüzde, Türkiye’nin yakın dönemine ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir kaynak, ülkemizdeki olayların nesnel biçimde aktarıldığı ve dönemlere göre yorumlandığı bir referans niteliğinde.

SES GETİREN İKİ CİLT

Geçen yıl yayımlanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Devrimi’ni gerçekleştirmek için çıktığı bağımsızlık yolculuğunun tarihi olan 19 Mayıs 1919 ile başlayan ilk cilt, “savaş” ve “devrim atılımları” ile buna gösterilen tepkiler sonucunda yaşanan olayları, askeri karşıdevrim darbelerinin başlangıç tarihi olan 12 Mart 1971’e kadar ele alıyor.

KARŞIDEVRİM DARBELERİ

“Karşı Devrim Filizleri ve Darbeleri” alt başlığını taşıyan ikinci cilt ise emperyalist güçlerle içerideki sağcı/gerici güçlerin işbirliğiyle yapılan karşıdevrim darbelerini ve bunların yıkıcı etkilerini anlatan bölümlerden oluşuyor.

1970’lerden sonraki gazeteci cinayetleri, Ermeni terör örgütlerinin saldırıları ve 1961 Anayasası’nın özgürlükçü yapısını dışlayarak Türkiye’yi sağ yapılanmaya göre ayarlamak isteyenlerin kışkırttığı siyasal cinayetleri toplu halde gösteren listelere de yer verilen kitaplar, devrimi ve karşıdevrimi diyalektik bir yaklaşımla irdeliyor. l Haber Merkezi