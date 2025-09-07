Siyasetçilerin avukatıydı: Erden Arısoy, 80 yaşında hayatını kaybetti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakan Mesut Yılmaz, bazı eski bakanların da aralarında bulunduğu birçok siyasetçinin avukatlığını üstlenen Erden Arısoy, 80 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Arısoy'un cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Ali İhsan Aşur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş dönem Ankara il başkanlarımızdan, avukat Erden Arısoy ağabeyimin vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhum il başkanımıza Cenab-Allah'tan gani gani rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"1 Şubat 1973 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan Baromuz üyesi Av. Recep Erden Arısoy vefat etmiştir. Cenazesi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz."