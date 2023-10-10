Siyasete ilgisizliği kıran kongre

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Kadın erkek, yaşlı genç CHP il örgütü bileşenlerinin büyük bir kısmı Haliç Kongre Merkezi’nde yerini aldı. Kongre merkezine gidene kadar yoldaki afişler ve pankartlar da söz konusu tabloyu tamamlar nitelikteydi...

İlçelerden kaldırılan otobüslerle birçok partili salondaki yerini alırken ekiplerin hummalı çalışması da gözlerden kaçmadı. 11 sularında salon dolmaya başlarken bizler de basına ayrılan bölümde süreci takip etmeye başladık... Çok fazla konuşmacının olduğu buluşmada yer yer tansiyonun yükseldiği de görüldü. Özellikle seçimlerden sonra başlayan tartışmalarda CHP’nin sağa kaydığı yönündeki eleştiriler salonun ana gündemlerinden biriydi.

Sloganlardan tartışmalara kadar her noktada bu duruma dikkat çekildi. Sol, sosyal demokrasi, 6 Ok, Kemalizm, laiklik, çağdaşlık... Bunlar salondaki sohbetlerde duyduğumuz kavramlardı. Sadece kürsüden değil ikili sohbetlerde de bu durum öne çıktı.

TARİHİ KONGRE

Kongrenin öne çıkan bir diğer ayrıntısı ise gençlerdi. Hem Özgür Çelik’in hem de Cemal Canpolat’ın hatırı sayılır miktarda destekçisi genç vardı. Sloganların başlatıcısı salondaki heyecanın taşıyıcısı bu gençlerdi.

Önümüzdeki dönemde İstanbul özelinde düşünecek olursa gençlerin ön plana çıkacağını söylemek yanlış olmayacak... Yine kadınlar da salondaki heyecanın temsilcilerindendi. Kadın kotası tartışması, il, ilçe yönetimlerinde kadın temsiliyetlerinin artırılması yönündeki konuşmalar iki tarafın destekçisi kadınlar tarafından ortak biçimde alkışlandı.

8 Ekim 1978’de katledilen 7 TİP’li öğrenci iki başkan adayı tarafından da anılırken, Deniz Gezmiş, devrimcilik, 68 Kuşağı gibi söylemler de salonun her yerinde konuşulan konulardandı. Sola dair hatırlatmalar, anmalar sık sık salondakilerin alkışlarıyla kesildi. Gündoğdu Marşı, Güzel Günler Göreceğiz parçası gibi sol kamuoyunun yakından bildiği ezgiler de başta gençler tarafından salonda sık sık söylendi. Gece 02.00’ye kadar salondaki yoğunluk azalmadı.

Tartışmalar, ortak söylenen şarkılar, ikili konuşmalar, salondaki hareketliliği gösteren en önemli kesitlerdi. CHP tarihi denebilecek bir kongreyi daha bırakırken Özgür Çelik yeni il başkanı oldu. CHP’de Olağan Kurultay 4-5 Kasım’da yapılacak. Bu sonuçlar kuşkusuz o seçimlere de etki edecek. Seçimlerin ardından ortaya çıkan ‘siyasete ilgisizlik’ tablosu önceki gün gerçekleştirilen kongrede tersine dönmüş gibi görünüyor

