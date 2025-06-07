Siyasette bayramlaşma trafiği: DEM Parti'nin ilk ziyaretçisi MHP oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) Kurban Bayramı vesilesiyle ziyarette bulundu. Ziyaret, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın başkanlığında yapıldı.

MHP heyetini DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki başkanlığındaki heyet kabul etti.

Ziyarette konuşan MHP'li Sadir Durmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, bildiğiniz üzere, barışmanın, bağışlamanın, kardeşliğin pekiştiği anlamlı günlerdir. Bu bir bayrama daha sağlık içerisinde kavuşmuş olmanın, huzuru içerisindeyiz. Cenab-ı Allah milletimizin birliğini, beraberliğini, dirliğini bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bu vesileyle, programımızın ikinci ziyareti olan DEM Parti'ye gelmiş olduk. Şahsınızda bütün arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz."

"SÜREÇ HEPİMİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Durmaz'ın ardından DEM Partili Tiryaki de şunları ifade etti:

"Sizin şahsınızda Milliyetçi Hareket Partisi ailesinin, yine ülkemizin, bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ya biz parti olarak, ya mirasını devraldığımız partilerde de öyle, bayram mesajları Regaip Kandili'nde, Miraç Kandili'nde, yeni yıllarda hep böyle mesajlar veririz ya, telefonla veya konuşarak. Bizim mesajlarımızın başında inşallah barış gelir, inşallah huzur gelir bu ülkeye. Hep temennimiz o olur. Bizim mesajlarımız bunun üzerine kuruludur. Sanki bu bayram o bayram olacak gibi. O yüzden hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Gerçekten, Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de başlattığı süreç Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'taki, yayınladığı mesaj ve daha sonra PKK'nin kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini silahlı mücadeleyi sona erdireceğini söylemesi Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimi doğmasına yol açtı. Hepimizi heyecanlandıran bir süreç. Umutluyuz geleceğe dair, gerçekten umutluyuz. Artık gözyaşını, kanı, ölümleri konuşmayacağımız bir dönem olmasını umuyoruz. Bu ülkenin kaynaklarının gerçekten bu ülkenin halkına, yurttaşlarına, bu ülkeye harcanacağı bir dönem olsun.

Savaşa, çatışmaya, silaha değil, huzura harcansın. Biz eminiz, böyle bir kapı da aralanmış olacak. Belki tek başına bu barış bütün sorunlarını çözmeyecek bu ülkenin. Ama bütün sorunların çözümü için yeni bir iklim doğması için önemli bir kapı açacağını, aralayacağını düşünüyoruz. İnanıyoruz. 1 Ekim'den bu yana bütün parti olarak, bütün kademelerimizle inanın sokaktayız, halkımızın içindeyiz.

Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu umudu dağıtmaya çalışıyoruz. Elbette bütün sorunlarımız bundan ibaret değil. Bu ülkenin pek çok sorunu var. Ama bir kez daha altını çizmekte yarar var. Eğer bu sorunu çözebilirsek, bu ülkenin bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye, Ortadoğu'da sözü daha geçen, belki de sadece bizim ülkemizde değil, bütün bölgemizdeki sorunların çözümü."

'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI

MHP'nin DEM'e ziyaretinde yapılan çay ikramı sırasında yaşanan bir diyalog da gündem oldu. Kendisine çay ikramı yapılan Sadir Durmaz, "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" dedi. O alanlar heyetler arasında gülüşmelere neden oldu.

DEM DE MHP'YE GİTTİ

DEM Parti'deki MHP ziyareti sırasında DEM Partili'den bir heyet de MHP Genel Merkezi'ni ziyarette bulundu.





Burada DEM Parti adına yapılan açıklamada da "Terörsüz Türkiye" adı altında devam ettirilen sürece vurgu yapılarak "Sayın Bahçeli’nin yapmış olduğu konuşma ve 27 Şubat’ta Sayın Öcalan tarafından açıklanan demokratik toplum çağrısı sonrası, barışa dair güçlü bir irade açığa çıktı. Toplum da bunu sahipleniyor" denildi.



