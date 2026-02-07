Siyasette üçüncü yol: Sağda güçlü ittifak planları

Siyasette ‘üçüncü yol’ arayışı sürüyor. Meclis’te Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet, Gelecek ve DEVA Partilerinin Yeniden Refah Partisi (YRP) ile yeni bir işbirliğine gitme olasılığı yüksek görünüyor. Partilerin genel başkanlarının da tek çatı altında toplanmaya sıcak baktıkları biliniyor.

Siyasette yeni bir yol açma hedefinde olan bu partiler; iktidarla bağını koparan ancak kime oy vereceğine henüz karar veremeyen seçmenin bu çatı altında toplanabileceğinin üzerinde duruyor. Bu partilerin birleşimiyle oluşacak bir çatının seçim ittifakı ile daha da genişletilmesi planlanıyor. Bu noktada ise İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temasların oluştuğu konuşuluyor.

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Milli Görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi İYİ Parti ile ittifaka sıcak bakıyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı bir televizyon programında 1991 seçimlerindeki ittifakı örnek göstererek (Refah Partisi- Milliyetçi Çalışma Partisi- Islahatçı Demokrasi Partisi) “Milli Görüş - İYİ Parti ittifakı olabilir” yorumunda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da İYİ Parti ile görüşmelerin süreceği konusunda iki partinin anlaşma sağladığını ve ilerleyen görüşmelerde daha somut konular ele alınacağını ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise “Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek üzere bir birlik meşalesi yakacağım” çıkışını yapmıştı. Genel başkanlar düzeyinde yapılan görüşmeler kamuoyuna yansırken il başkanlıkları seviyesinde de iki partinin yöneticilerinin bir araya geldiği biliniyor.

İTTİFAK CUMHURBAŞKANLIĞI ÜZERİNDEN YÜRÜMEYEBİLİR

Üçüncü yol arayışında olan partilerden bazılarının genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olacaklarını dile getirdi. Bu da ittifakın cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yürümeyeceğini gösteriyor.