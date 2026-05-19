Siyasi isimlerden 19 Mayıs mesajları: 'Cumhuriyet ateşi sözmez!'

Siyasi isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs kapsamında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Cumhuriyet Ateşi sönmez! O ateş; gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır, bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler... 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum."

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu ülke, en zor zamanlarında bile vazgeçmeyenlerle kuruldu. Çünkü bazı anlarda mesele, başlamaya cesaret etmektir. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin hikayesidir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in aydınlık yarınlarına gençlerimizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: "19 Mayıs’ın umudu ve neşesi Ataşehir’de hiç eksilmesin. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "19 Mayıs 1919’un 107. yıl dönümünde, bağımsızlık mücadelemizi başlatan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim..." Milli mücadelenin başladığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman: "Günlerdir ilmek ilmek işlediğimiz o muazzam koreografi sahada hayat buldu… 19 Mayıs coşkusu dalga dalga yayıldı. Hep birlikte, sarsılmaz bir inançla en büyük sözümüzü yazdık: “Atam İzindeyiz!” Cumhuriyetine sahip çıkan ve 107 yıl önce Samsun’da yakılan o bağımsızlık ateşini gururla taşıyan gençlikle gurur duyuyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Bütün ümidim, gençliktedir” derken, gençliğin birinci vazifesini asla unutmayacağından emindi. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan o ilk kararlı adım, bugün fikri hür, vicdanı hür gençlerin omuzlarında yükselen Cumhuriyetimizle taçlandı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte yola çıktığımız ilk günden beri biz de vazifemizin bilincindeyiz. Atamızın izinde, gençlerimizin yarınlarını özgürce inşa edebilmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Teslimiyetin değil direnişin, umutsuzluğun değil yeniden ayağa kalkışın tarihidir 19 Mayıs! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yaktığı bu anlamlı günün ışığında; hangi şartta olursak olalım, gençliğin azmine, umuduna ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "19 Mayıs Türk Milleti’nin emperyalizme karşı yok olmamak için verdiği, Anadolu’nun da Rumeli gibi işgal ve imha edilmemesi için gerçekleştirdiği kutlu direnişin ilk adımıdır. 19 Mayıs Atatürk’ün bütün ümidini bağladığı Türk gençliğinin bayramıdır."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Gençlerin özgürce yaşadığı, eşit temsil edildiği, insanca geçinebildiği bir Türkiye için yola çıktık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal meşalesi, yalnızca bir kurtuluşun değil; yeniden doğan bir milletin tarihe ilan ettiği iradeydi. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlayan yürüyüş, Anadolu'nun dört bir yanında 'Ya İstiklal Ya Ölüm' sesleriyle yankılandı ve bu ses bizi Cumhuriyetimize taşıdı. Ecdadımızın büyük fedakarlıkla yazdığı bu tarihi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyan gençlerimizdir. Bilimde, sanatta ve sporda, dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz; istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum."

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu: "1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, bugün hala bu ülkenin gençlerinin gözlerinde yanıyor. Bu toprakların umudu, korkmayan, üreten, düşünen ve mücadele eden gençlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine aynı kararlılıkla sahip çıkıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı büyük bir gurur ve inançla kutluyorum. Ne mutlu gençliğine güvenen bir millete!"