Siyasi parti liderlerinden Altan Öymen için taziye mesajları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı, yazarımız Altan Öymen için siyasi parti liderleri birer başsağlığı mesajı yayımladı.

Liderlerin taziye mesajları şöyle:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkan’larından, gazeteci ve yazar Altan Öymen'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Basın özgürlüğü, demokratik değerler ve toplumsal barış için verdiği mücadele her zaman saygıyla anılacaktır. Öymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanlarından Sayın Altan Öymen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.