Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına mektup gönderildi
Yenilik Partisi, erken seçim talebini duyurmak için 2 Eylül’da Saray’ın önünde eylem yapacağını duyurmuştu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, AKP ve HÜDA PAR dışındaki siyasi partilerin liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına eyleme destek çağrısı için mektup yazdı.
Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Kemal Çiftçi, dün siyasal partilere ve sivil toplum örgütlerine acil seçim çağrımızı birlikte yapma davetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi’nin 13 Ağustos’ta olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip 2 Eylül 2024 tarih, saat 15:00’te Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Saray’ın önüne gidilerek acil seçim çağrısı yapılması kararı aldığı anımsatıldı. Bu kapsamda Genel Başkan Öztürk Yılmaz, AKP ve HÜDA PAR dışında, Meclis içindeki ve dışındaki tüm siyasal parti genel başkanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına mektup yazıp çağrıya katılma talebinde bulundu.
‘SADECE MUHALİFLERE KARŞI’
Öztürk, mektubunda Türkiye’nin gidişinin yalnız rejim değişikliği değil, toprak kaybına da yol açabileceğini belirterek “Türkiye’nin kuruluş kodları kökten sarsılmıştır. Ekonomi önce yandaşlara ve yemdaşlara, akabinde de yabancılara yağmalattırılmaktadır. Ordu, polis, mahkemeler ve kamu iradesi devletin olmaktan çıkarılıp Erdoğan rejiminin birer baskı aparatlarına dönüştürülmüştür. Medya, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İletişim Başkanlığı gibi kurumlar ise yalnızca muhaliflere karşı kullanılmaktadır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘İlçe komutanı, tuğgeneralden hamile kaldı’ iddiası
- CHP'li Eren Erdem partisinden istifa etti!
- Öğrenciler okul çıkışı Kuran Eğitim Merkezi'ne gidecek
- Dilruba'ya cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye
- 16 yaşındaki çocuk 'fotoğraf' yüzünden öldürüldü!
- Amatör müzisyen Kadıköy'deki evinde öldürüldü
- Suavi’den ilk açıklama geldi!
- Konuşmakla mı tehdit etti?
- İnsanların ölmeyi 'unuttuğu' ada, 50 km uzağımızda!
- Dilan Polat yeniden cezaevine geldi