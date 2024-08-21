Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına mektup gönderildi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:58

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:58

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Kemal Çiftçi, dün siyasal partilere ve sivil toplum örgütlerine acil seçim çağrımızı birlikte yapma davetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi’nin 13 Ağustos’ta olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip 2 Eylül 2024 tarih, saat 15:00’te Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Saray’ın önüne gidilerek acil seçim çağrısı yapılması kararı aldığı anımsatıldı. Bu kapsamda Genel Başkan Öztürk Yılmaz, AKP ve HÜDA PAR dışında, Meclis içindeki ve dışındaki tüm siyasal parti genel başkanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına mektup yazıp çağrıya katılma talebinde bulundu.

‘SADECE MUHALİFLERE KARŞI’

Öztürk, mektubunda Türkiye’nin gidişinin yalnız rejim değişikliği değil, toprak kaybına da yol açabileceğini belirterek “Türkiye’nin kuruluş kodları kökten sarsılmıştır. Ekonomi önce yandaşlara ve yemdaşlara, akabinde de yabancılara yağmalattırılmaktadır. Ordu, polis, mahkemeler ve kamu iradesi devletin olmaktan çıkarılıp Erdoğan rejiminin birer baskı aparatlarına dönüştürülmüştür. Medya, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İletişim Başkanlığı gibi kurumlar ise yalnızca muhaliflere karşı kullanılmaktadır” dedi.