Siyasi partilerden 'İran' ve 'füze' uyarısı: 'NATO açıklaması büyük bir tuzaktır!'

Milli Savunma Bakanlığının "İran tarafından ateşlenen bir balistik mühimmatın Hatay'da düşürüldüğüne" dair duyurusunun ardından muhalefet partilerinden uyarı açıklamaları geldi.

Türkiye Komünist Partisi tarafından "Bu savaştan uzak durun!" çağrısıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ABD ve ortağı İsrail, günlerdir İran’ı hedef alan saldırılarıyla başlattıkları savaşa ülkemizi de ortak etmek için harekete geçmiş durumda.

Beşinci gününe gelinen savaşta, tüm teknolojik güç ve hava hâkimiyetlerine rağmen hiçbir ilerleme sağlayamayan ABD ve İsrail, çareyi savaşı genişletmekte arıyor. İran’ın içinden beşinci kol çıkarıp silahlandırma planlarının basına yansıdığı bir sırada, bugün İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yöneldiği öne sürülen bir füzenin NATO savunma sistemlerince vurulduğu haberi gündeme geldi.

Bu haberin ardından, Bakanlığın aksi yöndeki açıklamasına rağmen, tüm medyanın tek merkezden hareket ediyormuş gibi “İran’dan atılan balistik mühimmat Hatay’a düştü” şeklindeki açık çarpıtması ve NATO’nun, daha olayın ayrıntılarına dair hiçbir bilgi yokken “İran’ın Türkiye’ye saldırmasını kınıyoruz” açıklaması büyük bir tuzaktır.

AKP iktidarını uyarıyoruz. Ülkemizi, büyük bir provokasyona imza atarak İsrail ve ABD'nin yanında bu savaşın parçası kılma çabalarına geçit vermeyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyoruz: Halkımızın ve ülkemizin güvenliğine yönelik en büyük tehdit dünyanın en büyük terör örgütü olan NATO ve ABD’dir. NATO üsleri derhal kapatılmalı, ülkemizdeki ABD askerleri bir an önce kapı dışarı edilmelidir."

"TÜRKİYE'Yİ TEZGAHA ÇEKME ÇABASI"

Saadet Partisi İstanbu Milletvekili Birol Aydın da X hesabı üzerinden "İran’ın füzesini NATO durdurmuş(!)" diyerek yaptığı paylaşımda şu çağrısını dile getirdi:

"Öyle görülüyor ki yeni bir plan kurgulanmaktadır. Türkiye’yi NATO’nun, NATO’yu da tamamen ABD-İsrail ekseninin bir aygıtı olarak hizalandırmaya yönelik bayat bir senaryo, bugün tekrar gösterime girmiştir! Bu tezgaha çekme çabaları, mutlaka 1 Mart tezkeresi süreci üzerinden okunmalıdır.

Son söz: İran, Türkiye-ABD-NATO ilişkilerinde ‘yeni Kore’ olmamalıdır!"