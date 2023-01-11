Siyasi yasak talep edilen Barış Terkoğlu savcıya meydan okudu: Zekeriya Öz'lerle de böyle mücadele ettim sizinle de edeceğim

Yayınlanma: 11 Ocak 2023 - 23:23

Güncelleme: 11 Ocak 2023 - 23:23

İddianemeyi hazırlayan savcı Mehmet Aykut Cihangir aynı zamanda hakaret ve iftira suçlarından da cezalandırma talep etti. İddianamede Savunma Bakan Yardımcıları Muhsin Dere, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Yunus Emre Karaosmanoğlu müşteki olarak yer aldı. Hakaret suçunun işlendiği iddia edilen yazılarda bu isimlerin FETÖ ve ABD bağlantılı oldukları belirtiliyor.

Barış Pehlivan için istenen cezada 'Onlar oldu şerefli, biz olduk şerefsiz', 'Telefondaki örgüt lideri' ve 'Sen misin Erdoğan'ı dinleyen' başlıklı yazılar delil gösterildi.

Yazılarda, Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun FETÖ ile bağlantılı oldukları belirtildi.

Barış Terkoğlu'nun, Ahmet Zeki Üçok ile yaptığı "Biri Bylokçu diğeri işbirlikçi" başlıklı röportajda, Üçok'un Savunma Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Yunus Emre Karaosmanoğlu hakkında 'ajanlık' iddiasında bulunuldu. Buna göre Karaosmanoğlu, FETÖ aracılığıyla ABD'ye bilgi veriyordu. Terkoğlu'nun "Alışmak görmekten daha kolaydır" yazısı da iddianamede yer aldı. Bu yazıda da Ahmet Zeki Üçok'un ifadelerine yer verilerek müştekiler hakkında FETÖ bağlantısı iddia edildi.

"HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Halk TV'de Sözüm Var programında konuşan Terkoğlu, "Sayın savcı yazdığınız şeyi şu kadar önemsemiyorum. Şu kadar ciddiye almıyorum. Şu kadar parçayı koparamayacaksınız" dedi.

"Bu iddianameyi yazan savcı diyor ki eğer devletin için Fethullahçı bulursanız bunu saklayın" diyen Terkoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta bulursanız, alın evinizde saklayın diyor. Barış'a siyasi yasak getirmesinin hiçbir önemi yok. Bu ülkede şarkı söyleme hakkının, oy kullanma hakkının bütün hakların bir savcı tarafından ayaklar altına alınması daha önemli.

"FETHULLAHÇILARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN SAVCILIK YAPIYORSUNUZ"

"Bakan yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu Türkçe Olimpiyatları'nda çıktı şiir okudu. Şiiri Fethullah Gülen'in. Kim bu? Savunma Bakan Yardımcısı. Nerede? Fethullah'a selam gönderilen Türkçe olimpiyatlarında. Sayın savcı getireceğim. O şiir var mı? Okunuyor mu? Okunmuyorsa ben ceza istiyorum. Siyasi yasaktan daha ağır bir ceza istiyorum. Ama söyleniyorsa siz Fethullahçıların üstünü örtmek için savcılık yapıyorsunuz. Siz fethullahçıları korumak için savcılık yapıyorsunuz. Fetö aman açığa çıkmasın diye bunu yapıyorsunuz."

"SİYASİ YASAK BENİ ŞU KADAR İLGİLENDİRMİYOR"

FETÖ'den firar eden eski savcı Zekeri Öz tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklandığını hatırlatan Terkoğlu, "Bugün bakanların, bakan yardımcılarının Fethullahçılarla ilişkilerini, Wikileaks belgelerindeki marifetlerini oturup belgeye dayanarak yazamayacak mıyım? Beni siyasi yasak şu kadar ilgilendirmiyor. Anayasa'nın ayaklar altına alınması, Fethullahçılarla okuduğunuz şiirler ilgilendiriyor ama. Çünkü o benim milletimin sorunu" dedi.

Terkoğlu açıklamasının devamında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki o savcıya sesleniyorum. Siz bana siyasi yasak verin, vermeyin. Siz bu yapıları korumak için savcılık yapıyorsunuz. Ben sizden önce gelmiş Zekeriya Öz'lerle Cihan Kansız'larla da böyle mücadele ettim. Sizinle de böyle mücadele edeceğim" diye konuştu.