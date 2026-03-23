Siyasilerden gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki: 'Gerçeği tutuklayamazsınız!'

Türk Ceza Kanunu kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlaması yöneltilen BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara'ya sevk edildi.

Emniyet sorgusunda Arı'ya, kendisine ödül kazandıran ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'nün operasyon yapmasını sağlayan haberinin sorulması dikkat çekti. Arı, bu haberin soruşturma konusu yapılmasına ilişkin olarak, "Yunus Emre Vakfı soygunu ile ilgili devletin bana teşekkür madalyası takması gerekirken bu meselenin bir soruşturmaya daha konu edilmesi karşısında oldukça şaşkınım" dedi.

Arı, emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Arı, dün akşam tutuklandı.

Arı'nın tutuklanmasının ardından siyasi parti ve siyasi isimlerden tepkiler yağdı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "BirGün Gazetesi’nin gerçeklerin peşinde koşan, başarılı muhabiri İsmail Arı, bayramda Tokat’a el öpmeye gittiği baba ocağında gözaltına alındı, 3 ay önce bir yayına bağlanarak söyledikleri bahane edilerek Ankara’da tutuklandı. 'Bizim de anne babamız var' diyenlerin vicdanı rahat mı? İsmail Arı’nın anne babası yok mu? Bu intikam hukuku, zulüm değil de nedir? Ama yargı sopanız, gözdağınız, özgür basına aba altından sopa göstermeniz boşuna… İsmail Arı’yı susturduğunu sananlar, çok büyük yanılgı içindedir. Özgür gazeteciler her koşulda yazmaya, gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edecek. Gazeteciliği kriminalize etmekten vazgeçin. Çünkü gazetecilik suç değil; halkın haber alma hakkını savunan onurlu bir meslektir."

Türkiye İşçi Partisi (TİP): "Tarikat ve cemaatlerin siyasetle kurduğu kirli ilişkileri haberleştirdiği için defalarca hedef gösterilip tehdit edilen Gazeteci İsmail Arı, uydurma gerekçelerle tutuklandı. Halkın haber alma hakkına dönük darbeler karşısında özgür basın mücadelesi veren gazetecilerin yanındayız. İsmail Arı derhal serbest bırakılsın!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanması gerçeğin cezalandırılmasıdır. İsmail Arı'nın yıllardır kamu kurumlarındaki yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortaya koyan haberleri, bugün neden hedef alındığını da açık biçimde ortaya koymaktadır. Bir gazeteciyi bayram günü ailesinin yanından alıp 450 kilometre ötede tutuklamak, hukukla açıklanabilecek bir süreç değildir. Bu tablo, baştan sona bir susturma operasyonudur. Daha da vahimi, savcılığın İsmail Arı'nın ifadesini dahi almadan tutuklama talebiyle sevk etmesidir. Bu yaklaşım, yargılama faaliyetinin bir formaliteye indirildiğini ve kararın baştan verildiğini göstermektedir. Gazetecilik suç değildir. Gerçeği yazmak suç değildir. Kamu yararına denetim yapmak suç değildir. İsmail Arı yalnız değildir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Gerçeği yazan gazetecilerin yanındayız. İpliğinizi pazara çıkaran gazeteciler iyi ki var, var olmaya devam edecekler. BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’yı tutuklamak halkın haber alma hakkını tutuklamaktır. Gazetecilik suç değildir. Sindirmeye çalıştığınız millet size çok büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Özgür basını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep birlikte kuracağız. Türkiye nefes alacak."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Önce Alican Uludağ, şimdi de İsmail Arı... Siz gazeteciliği kendi dikte ettiğiniz bilgi notlarını servis eden ucuz bir halkla ilişkiler aygıtına dönüştürmek istiyorsunuz. Çünkü en büyük korkunuz hakikat ve biliyorsunuz ki o hakikate eninde sonunda yenileceksiniz! İsmail Arı, kalemini hakikate adamış onurlu bir gazetecidir. Gazetecilik suç değildir!"

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer: "Siparişle verilen siyasi kararlara bir yenisi daha eklendi. BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı. Ortada bir hâkim kararından çok, açık bir yönetim tercihi var. Hukuk, sonradan malzeme toplayarak suç üretmez; varsa suçu baştan ortaya koyar. Ancak bugün işleyen düzen bunun tam tersidir. AKP’nin kurduğu yargı düzeni hedef odaklı çalışıyor: Önce kişi belirleniyor, ardından o kişiye uygun bir dosya hazırlanıyor. Bu nedenle ortada bir suç isnadı değil, gerçeğin dolaşımını denetim altına alma iradesi vardır. Bu irade hukuki değil, doğrudan siyasidir. Dolayısıyla mesele artık İsmail Arı’nın tutuklanması ya da yalnızca basın özgürlüğü değildir. Mesele, demokrasinin geleceğidir. Çünkü bugün tutuklanan gazeteci İsmail Arı değil, yarının özgür toplumudur."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Gazetecilik suç değildir! BirGün muhabiri İsmail Arı, bayram günü ailesinin yanından alınarak ve 3 ay önceki bir video gerekçe gösterilerek "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Bu karar; sadece doğruları yazan gazetecilere duyulan tahammülsüzlüğün ve yaratılmak istenen korku ikliminin bir sonucudur. Baskıyla, gözaltıyla, hapisle gazeteciliği susturamazsınız! İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!"

SOL Parti: "Gerçeği tutuklayamazsınız, ne yaparsanız yapın ne onurlu gazeteciler yazmaktan ne bu halk direnmekten vazgeçmez. Faşizme karşı İsmail'in sesi olacağız!"