Siyasilere yönelik soruşturmalarda kayyum kararı çıkarken gazeteciler hedefteydi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik” çalışmaları kapsamında 30 Ekim’de evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer, aynı günün gece saatlerinde, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Özer’in yerine kayyum atandı. Daha sonra Özer hakkında “terorizmin finansmanı” suçlamasıyla ikinci bir soruşturma başlatıldı.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

İstanbul’da, SGK’den daha fazla para almak için yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla aralarında özel hastane sahibi ve yöneticileri, doktor ve hemşirelerin olduğu 22’si tutuklu 47 sanık hakkında Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Engin Yavuz, Mustafa Kemal Zengin tarafından zanlıların serbest bırakması için makamında tehdit edildi. Savcıyı tehdit edenler tutuklandı. Yenidoğan davasının sanıkları ise 18 Kasım’da ilk kez hâkim karşısına çıktı. 13 gün süren duruşmaların sonunda mahkeme, duruşmada olan üç tutuksuz sanığın tutuklanmasına, duruşmada olmayan dört tutuksuz sanık hakkında ise tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’E SORUŞTURMA

CHP lideri Özgür Özel hakkında, 26 Kasım’da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 29 Kasım’da, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

1 MAYIS DAVASI

İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen 17 kişi hakkında, “terör örgütü propagandası yapmak”, “2911 sayılı kanuna muhalefet” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sonucunda tüm sanıklar, tüm suçlamalardan beraat etti.

İSRAİL PROTESTOSUNA DAVA

TRT World Forum 2024 etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında, “İsrail ile ticareti kesin” protestosu yapan dokuz kişi hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

POLİS MEMURU ŞEHİT EDİLDİ

İstanbul Ümraniye’de, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, 22 Eylül’de motosiklet hırsızlığından gözaltında bulunduğu Dudullu Polis Merkezi’nden kaçtı. Polis Şeyda Yılmaz ile K.H.S., şüpheliyi yakalamaya çalıştığı sırada saldırgan, polisin silahını alarak Yılmaz’ı şehit etti, diğer polis ve kendi annesini ise yaraladı. Yunus Emre Geçti hakkında Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 12 Aralık’ta görüldü.

KİLİSE SALDIRISI

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne 28 Ocak 2024’te, Pazar ayini sırasında IŞİD’li teröristler Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaş öldü. 32’si tutuklu 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ADLİYE SALDIRISI

İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’te DHKP-C’li teröristler Pınar Birkoç ile Emrah Yayla tarafından silahlı saldırı yapıldı. Dilfiraz Karataş isimli yurttaş öldü, üçü polis altı kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin 19 şüpheli hakkında 15’er yıla dek hapis istemiyle davalar açıldı.

CUMARTESİ ANNELERİ’NE BERAAT

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedikleri oturma eylemleri ve basın açıklamalarının 10 Haziran 2023’teki 950. haftasında gözaltına alınan 20 kişi hakkında, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”ten İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 4 Ekim 2024’teki karar duruşmasında tüm sanıklar beraat etti.

KILIÇDAROĞLU DAVASI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, o dönem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli ve Enis Berberoğlu hakkında mahkûmiyet kararı veren mahkeme heyetini eleştirdiği sözleri nedeniyle, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret”ten İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç yıl yedi aya dek hapis istemiyle dava açıldı.

TAKSİM’DEKİ SALDIRI DAVASI

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada 26 Nisan 2024’te karar açıklandı. Bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GECE KULÜBÜ YANGINI

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade isimli gece kulübünde, 2 Nisan’da yapılan izinsiz tadilat sırasında yangın çıktı. 29 işçi öldü. 13’ü kamu görevlisi 22 sanık hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 22.5’er yıla dek hapis istemiyle dava açıldı.

OSMAN KAVALA BAŞVURUSU

Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen ve cezası hem istinaf hem de Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala’nın avukatı, “olağanüstü temyiz” olarak bilinen kanun yararına bozma talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalar incelendikten sonra talep reddedildi.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul’da aralarında şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 20 kişi hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erbil ile Ortaç’a ev hapsi verilirken 12 kişi tutuklandı. Erbil ile Ortaç’ın ev hapsi kaldırıldı.

NASUH MAHRUKİ’YE YSK DAVASI

Arama Kurtarma Derneği AKUT’un eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in, seçimlerde dijital oylama sistemiyle ilgili hazırlıkların yapıldığını açıklaması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tutuklanan ve hakkındaki soruşturma tamamlandıktan sonra tahliye edilen Mahruki’ye üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İSTANBUL BAROSU’NA SORUŞTURMA

İstanbul Barosu tarafından Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in öldürülmesine ilişkin yapılan açıklama üzerine İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT-ENGİN POLAT DAVASI



Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat dahil 28 kişi hakkında, yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden soğuk cüzdan yöntemiyle kara para akladıkları iddiası üzerine “kanuna muhalefet” suçlarından Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 40’ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, tahliye edildi.



GAZETECİLERE PEŞ PEŞE SORUŞTURMA



FATİH ALTAYLI VE İSMAİL SAYMAZ

Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiasını dile getirmeleri nedeniyle, 22 Kasım’da, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

NEVŞİN MENGÜ

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında, terör örgütü YPG/PYD’nin lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mengü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖZLEM GÜRSES

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, kendi YouTube kanalında yayımladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” şeklindeki sözleri üzerine, “devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gürses’e ev hapsi verildi.

FURKAN KARABAY

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma süreci ve tutukluluğuna yapılan itirazın reddine ilişkin mahkeme kararı hakkındaki haberi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Furkan Karabay hakkında soruşturma başlatıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Karabay, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklandı, avukatlarının itirazı sonucunda ise serbest bırakıldı.

T24 VE SEYHAN AVŞAR

T24 haber sitesinde yer alan, “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü” başlıklı haber ve gazeteci Seyhan Avşar’ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarından soruşturma başlattı.

ALTI GAZETECİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terör örgütü mensubiyetleri olduğuna ilişkin açıklama yapılan Nazım Daştan ile Cihan Bilgin’in Suriye’de öldürülmesini protesto etmek amacıyla Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından Beyoğlu’nda yapılmak üzere organize edilen eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Altısı gazeteci dokuz kişi tutuklandı.