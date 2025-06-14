Skandal paylaşımlar gündem olmuştu... Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden, Zekeriya Say ve Yeni Akit'e suç duyurusu!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi
Zeyrek’in ölümünün ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın
paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Kaza gününde "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit ve evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
NE OLMUŞTU?
Daha önce "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık
atan Yeni Akit'in haber müdürünün, evinde elektrik akımına kapılarak ağır
yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından
cenaze gününde yaptığı paylaşımlar büyük tepki toplamıştı.
Zekeriya Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli
yer alan profil fotoğrafı paylaşmıştı. Say, tepkilerin ardından kısa süre sonra
paylaşımı silmişti.
Say'ın sosyal medyadaki çirkin paylaşımları bununla sınırla
kalmadı. "Yarınki karikatürümüz" şeklinde paylaştığı görsel de halkın
tepkisine neden olmuştu.