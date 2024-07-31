Sokak hayvanlarıyla ilgili ötanaziyi de içeren yasa teklifi kabul edildi, CHP AYM’ye gidiyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, önceki gün saat 14.05’te başladığı çalışmalarını dün 03.51’de sona erdirdi ve böylece Meclis’in 28. dönem ikinci yasama yılı da tamamlandı. Meclis’in son yasalaştırdığı öneri, sokak hayvanlarıyla ilgili ötanaziyi içeren madde oldu. Muhalefet, teklifin yasalaşmaması için Meclis’te son ana kadar direndi. Görüşmelerde hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak için gerekli bütçeyi harcamayan belediye başkanı ve yetkililerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören madde de değiştirilmedi. Ancak yasaya bu amaçla yapılan harcamaların yüzde 40’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanmasına ilişkin bir cümle eklendi.

Son konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamaya katılan 500 milletvekilinin 275’i kabul, 224’ü ret oyu verirken, bir milletvekili de çekimser oy kullandı. Böylece teklif kabul edildi ve Meclis tatile girdi. Meclis’in kapanmasının ardından iktidar milletvetvekillerinin kürsüde fotoğraf çektirmesi de sosyal medyadan tepki topladı.

‘İKTİDAR SORUMLUDUR’

Teklifin kabul edilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, “Teklifin açıkça anayasaya aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. AYM’ye kanunu götüreceğiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. AYM önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını dört buçuk yıldır uygulamıyor” dedi.

“Kanunun örtülü talimatına uymayacağız” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bundan sonraki süreçte aşılamaya, kısırlaştırmaya yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yasama anlayışı sorumludur.”