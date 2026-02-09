Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy'a tahliye

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve sokak röportaj yapılan Halil Kürklü, 66 günlük tutukluluklarının ardından hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Kocabıyık, Köksoy ve Kürklü için tahliye kararı verdi. Tahliye kararının ardından üç ismin yargı sürecinin tutuksuz olarak devam edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kocabıyık, Köksoy, 4 Aralık’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. 6 Aralık’ta çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanan Köksoy, Kocabıyık ve Kürklü cezaevine gönderildi.

Köksoy, Kocabıyık ve Kürklü’nün iddianamesi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldığı iddianamede üç ismin de “Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, “Halil Kürklü'nün Hasan Köksoy'un ‘Kendine Muhabir’ ve Arif Kocabıyık'ın ‘İlave TV’ isimli YouTube kanallarına verdiği röportajda suç içerikli söylemlerde bulunduğu, Arif Kocabıyık ile Hasan Köksoy'un sosyal medya hesaplarından suç içerikli söylemlerin bulunduğu videoyu paylaştıkları” ifadelerine yer verildi.