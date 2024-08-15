Sokak röportajı tutuklamasında iki kere savcı değişti

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:25

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajlarının da denetleneceğini açıklamasının hemen ardından YouTube’da yayımlanan bir sokak röportajında Dilruba Y., sokak hayvanları yasasını ve Instagram’a erişim engeli ile ilgili iktidarı eleştirdiği için nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Dilruba Y’nin avukatı Hüseyin Yıldız, iki kere savcı değiştiğini aktararak “Dilruba Hanım’la görüştük iki defa savcı değişikliği olmuş. İfade alacak savcı değişmiş ve en son da müracaat savcılığında ifadesi alındığı yönünde bilgi verdi bize kendisi. Artık vatandaşın sesinin net gür bir şekilde duyulduğu sokak röportajlarının, artık iktidarı eleştiren sokak röportaj sayısının artması sayısının tabii RTÜK başkanının da açıklama yapması bizi bu süreçlere getirdi” dedi. İtiraz dilekçesi vereceklerini belirten Yıldız, “Videoda ne cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları ne de halkı kine düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçun unsurları gerçekleşmemiştir. Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız” dedi.

YURTTAŞA GÖZDAĞI

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da Dilruba üzerinden yurttaşlara gözdağı verilmek istendiğini aktararak “Sadece kendileri gibi düşünmedikleri için, muhalif oldukları için tutukluluk tedbiriyle peşinen cezalandırılıyorlar. Bu tamamen hukuka aykırı, hukuk dışı bir yöntemdir. Ne yazık ki bunları da yapanlar; hukukçulardır, hâkimlerdir. Aynı sıralarda okuduğumuz savcılardır. İki tane soruşturma dosyası var ve iki tane ayrı tutuklama kararı var. İkisinden de tahliye kararı almalı” diye konuştu.