Sokakta iktidarı eleştirdiği için tutuklanan Dilruba kimseye haber verilmeden tahliye edildi

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

İzmir’deki bir sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, gece yarısı sessiz sedasız tahliye edildi. Avukatların tutukluluğuna itiraz etmesi üzerine “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan geçen hafta tahliye edilen Dilruba’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Jet hızında hazırlanan iddianame sonucunda da ilk duruşma tarihi 3 Eylül olarak belirlendi.

TELEFONU BİLE YOKTU

Tahliye sonrası Cumhuriyet’e konuşan Dilruba’nın annesi Aysel Kayserilioğlu, “Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Ne avukatımızın ne de bizim bilgimiz vardı. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok çocuğun elinde. Bize ulaşamıyor. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi. O saatte çocuğumun salınması, ne avukata ne bana haber verilmesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun. Telefonunu alıyor ve ‘Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum” ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliyesi sırasında “resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını” savunarak iddiaları yalanladı.

‘DAVAYI İZLEYECEĞİZ’

Dilruba’nın tahliyesi sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama ne kadar yanlışsa serbest bırakılmanın da o kadar doğru olduğunu vurguladı. Özel, yaptığı açıklamada, “Hadi ifadesini aldınız, hadi açtınız, dava açtınız. Tutuklu yargılanması dünyanın en saçma şeyiydi. Yani bir gün yatarı olmayan bir suçtan nasıl oluyorsun da sen 33 yaşında genç bir kadını, hasta annesinden ayırıp cezaevine koyuyorsunuz? Tutuklanma ne kadar yanlışsa bu serbest bırakılma o kadar doğru. ‘Özgür Özel ziyaret etti, serbest kaldı’ diyen var. Yani bir suçsuzun günahsızın serbest kalması için ana muhalefet liderinin ziyareti gerekiyorsa bu da başka bir çelişki, başka bir çarpıklık. 3 Eylül’de davasını arkadaşlarımız yine aynı ciddiyette takip edecekler” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEYDEN KORKAN İKTİDAR GÜN SAYIYOR’



hukuksuzca tutuklanan Dilruba’nın 18 gün boyunca tahliye edilmemesine muhalefet tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek “Ne hukuka ne de vicdana sığan tutukluluktan sonra Dilruba Kayserilioğlu’nun tahliye haberi hepimizi sevindirdi. Doğum gününü ne yazık ki hapishanede geçiren Dilruba’ya bir kez daha özgürce geçireceği nice yaşlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Sokak röportajlarından bile korkan iktidar artık gün sayıyor. İfade özgürlüğüne, eleştiriye, itiraz kültürüne tahammül edemeyenleri ilk seçimde göndereceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, demokrasiyi korumakla görevli hukukun “şahsım devletinin hukuku” olduğunu söyledi. Taşcıer, “Yargı mekanizması siyasallaşan bir ülkede adaletin terazisi elbette şaşar. Bir kişinin sınırsız iktidarının demokrasiyi yok ettiği, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığı, anayasal hakları budadığı bu korku ve baskı iklimini ortadan kaldırmak vicdani sorumluluğumuzdur” dedi.