Sol Parti, Artvin Kent Konseyi'nden çekilme kararı aldı

Artvin’de Kent Konseyi seçimleri öncesinde Sol Parti Artvin İl Örgütü, konseyden çekilme kararı aldı.

Sol Parti Artvin İl Sözcüsü Deniz Çoruh, karara ilişkin açıklamasında, Kent Konseyi'nin kentin demokratik karar alma süreçlerinin önemli bir yapısı olacağının ve önceki dönemden farklı bir işleyişe sahip bulunacağının söylendiğini belirtti.

Çoruh açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir önceki dönem belediye başkanlığının antidemokratik tutumu ile karşı karşıya kalınmış, seçime açıktan müdahale edilmişti. Biz o süreçte Kent Konseyi’nin doğru bir işleyiş içerisinde olabileceğini düşünmediğimiz için üye dahi göndermemiştik. Ama bugün buradayız. Fakat yine bir önceki dönem için düşündüğümüz tablonun maalesef bugün de bu Kent Konseyi ve konseyin seçim süreci için geçerli olduğunu gördük. Kentimizin siyasi hayatına adeta kara bulut gibi çöken kulis ve dedikodu siyaseti, şuradaki basit bir Kent Konseyi seçimine de etki etmiştir. Demokratik işleyişten uzak bir süreç önümüze çıkmıştır. Açıkçası bizler, seçimlere açıktan müdahale etmekle belediyenin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle seçim sürecine etki etmesi arasında bir fark göremiyoruz. Gördüğümüz bu durum üzerine, bu Kent Konseyi’nden de çekildiğimizi duyuruyoruz. Çalışma yürütecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz.”