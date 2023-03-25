SOL Parti Balıkesir'de halk yürüyüşü düzenledi: 'Bu düzen değişecek'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 18:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 18:05

SOL Parti, Balıkesir Burhaniye’de 'Yetti Gönderelim' sloganıyla yürüyüş düzenledi. Burhaniye eski kütüphane önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge dönüşen yürüyüşte, iktidara yönelik öfke ve değişim isteği kentte hissedildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan SOL Parti Balıkesir İl Başkanı Cengiz Özipek, hiçbir baskı ve zulme karşı yılmayacaklarını ve her türlü zulme karşı mücadele edeceklerini söyledi.

"DEVLET ÇÖKTÜ, KIZILAY ÇÖKTÜ"

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, “Depremlerle gördük devlet çöktü, Kızılay çöktü. Köklü kurumlar bu iktidarda enkaz altında kaldı. Memleketi yeniden dayanışmayla kuracağız” dedi.

İnşaat işçisi Yakup Civelek, “Savunulan düzen milyonların açlık sınırı, yoksulluk sınırı altında yaşamasına sebep oluyor. Bu düzen değişecek. Kurmuş olduğunuz bu düzeni mutlaka yıkacağız” ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

SOL Feminist Hareket adına konuşan Süheyla Okur ise şunları dile getirdi:

“Kadınların, çocukların nafakasına el uzatanlara karşı mücadelemiz sürecek. Biz kalacağız, siz gideceksiniz. Öfkemizle, isyanımızla biz kadınlar buradayız. Bir kez asıl felaket olan AKP iktidarına sesleniyoruz. Bizler dayanışmamızla yaralarımızı sardık. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek, hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek.”

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet tarihinin 5'te 1'i bu kötülük iktidarı döneminde geçti. Cumhuriyet tarihinin en talancı, en özelleştirmeci, siyasal İslamcı, en kötü iktidarı olmakla birlikte, en kadın, genç, emekçi, doğa düşmanı, aydınlık düşmanı, Cumhuriyet düşmanı felaket iktidarıyla karşı karşıyayız. Bunlar öyle utanmazlar ki depremde halkımız enkaz altındayken dalga geçen, selde ölenleri toprağın suya kavuşmasıyla önemsizleştirdiler. Bunlar öyle utanmazlar ki kendileri çizmeleri çekerken çocukları yanlarında çıplak ayaklıyken poz veriyorlar. Bunların yaptıkları kötülükler saymakla bitmez” dedi.

“BU ÜLKEYİ BİR AVUÇ SÖMÜRÜCÜYE BIRAKMAYACAĞIZ”

İktidarın maskesinin düştüğünü belirten Başer, “Zayıflayan bu iktidar şimdi en karanlık, en gerici ittifakıyla karşımıza çıktı. HÜDAPAR gibi Hizbullah uzantısı, domuz bağıyla insanları katledenlerle, 6284 sayılı yasayı kadınların yaşamını hedef alan, kadın düşmanı karanlık şer odağı olarak karşımıza çıktı. Kaybedecekler. Çünkü; yirmi yıldır bu iktidarın her anında ona karşı direnen, onun demokrasi getireceğiz yalanlarını teşhir eden, rantçı, talancı, cemaatçi politikalarının karşısına onuruyla dikilip mücadele eden devrimcileri, ilericileri, kadınları, gençleri, emekçileri var. Bu iktidara hiç kanmayan, aldanmayanları var. Tarihimiz var, direnişimiz var. Bu ülkeyi bir avuç sömürücüye, din bezirgânlarına, harami saltanatına bırakmayacağız” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TANITILDI

Konuşmaların ardından SOL Parti Balıkesir Milletvekilli adayları tanıtıldı. Milletvekili adaylarının isimleri şu şekilde açıklandı:

“Ramazan Çeliker, Gülay Bozkurt, Ayhan Bayburt, Ali Kocaman, Kıymet Nesrin Seçer, Nazmi Arif Çakaloz, Nejdet Eren, Sevtap Oran, Orhan Cerav”