SOL Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel: ‘En büyük projemiz halkla beraber yönetmek’

Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:54

Güncelleme: 22.03.2024 - 18:56

SOL Parti’nin Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, Kozalak Kültür Kafe’de basın mensuplarıyla buluştu.

Demokratik yönetim organlarını kurma iddiasıyla yerel seçim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Günel, “İddiamız sözün, yetkinin, kararın halkta olduğu, demokratik, aşağıdan yukarı doğru bütün karar alma süreçlerinin yaşandığı bir hayatı kurmak. Yani bunu tabi Sadece SOL Parti’nin çabasıyla yapmak mümkün değil. Halkın tamamının en geniş kesimleriyle katılımcı bir şekilde örgütlendiği, birim birim örgütlendiği, mahalle birimlerinden iş kolu birimlerine kadar, okul birimlerine kadar her anlamda örgütlülüğüyle sağlanabilecek bir ortak yaşamla, ortak bir mücadeleyle bu mümkün. Biz de bunun bir anlamda öncül görevini üzerimize aldık. Mücadelemizi de bu anlamda sürdürüyoruz. Bu seçimlerle sınırlı bir şey değil. Seçimlerden sonra aslında bu süreci biraz daha yükseltme hedefimiz var” diye konuştu.

“HALKIN KATILIMIYLA DEMOKRATİK BİR YÖNETİM MÜMKÜN”

Oyların SOL Parti’ye verilmesi için çağrı yapan Günel, “Biz yönetmeye talibiz diyoruz ki, ‘Bu ülkede halkın katılımıyla demokratik bir yönetim kurmak mümkün, demokratik bir yerel yönetimi inşa etmek mümkün.' Biz bu fikrin taşıyıcısı olarak buradayız. Halkı özne gören, onu nesne görmeyen, sadece oy deposu olarak görmeyen bir anlayışın yerel anlamda da iktidara gelmesinin mücadelesini veriyoruz. Bir partinin 5 üyesi Buca’da farklı partilerden aday olmuş durumda. Bundan dolayı, oyların bölüneceği ve AKP’nin kazanacağı söylemlerinin muhatabı SOL Parti veya sosyalistler değildir” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK PROJEMİZ HALKLA BERABER YÖNETMEK”

Günel, sözlerine şunları ekledi:

“Öğrencilerin barınma problemlerinin çözümü için yurtların yapılması gerekiyor. Buca aynı zamanda bir öğrenci kenti. 80 binin üzerinde öğrenci yaşıyor. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğimizde sorunların çözümünü de biliyoruz. Yerel yöneticilerin siyaseti bir meslek olarak yapmadığı, halkın söz sahibi olduğu bir planlamayla, doğru bir şekilde kamu kaynaklarının yoksullar için, halk için kullanıldığı bir sistem. En büyük projemiz ilçeyi halkla beraber yönetmek. Bunu kurduktan sonra bu problemlerin hepsini çözmemiz mümkün.”

Erkal son olarak 29 Mart Cuma günü saat 20.00’de Hasanağa Bahçesi’nin Üçkuyular Meydanı girişinde düzenleyecekleri halk buluşmasına çağrı yaptı.