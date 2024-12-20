Sol Parti: Colani zihniyeti bu memleketi teslim alamaz

Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:32

Güncelleme: 20.12.2024 - 17:32

Sol Parti, Suriye'deki cihatçı örgüt HTŞ'nin iktidarı ele geçirmesi ve AKP iktidarı ile ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Partiden yapılan açıklamada MEB’in yılbaşı yasakları ve terör örgütü IŞİD üyelerinin cezasız bırakılması gibi iktidarın uygulamaları 'Colani zihniyeti' olarak ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Yasaklarla, baskılarla Colani zihniyeti bu memleketi teslim alamaz

MEB’in yılbaşı yasakları, IŞID’ci katillerin serbest bırakılmaları ve türlü baskılarla, Suriye’den Erdoğan-Coloni kardeşliği üzerinden devşirilmeye çalışılan karanlığa ülkemizi asla teslim etmeyeceğiz.

Bu karanlığa karşı duracak gençleri, kadınlarıyla milyonlar olarak yan yana gelelim, omuz omuza verelim.

Suriye’de Amerika-İsrail projesi, "Erdoğan-Coloni kardeşliği" üzerinden kurgulanıyor. Suriye’nin üzerine boca edilen cihatçı Ortaçağ karanlığı, demokrasi ve çok kültürlülük olarak yutturulmaya çalışılıyor.

Kazıyınca altından IŞİD’den başka bir şey çıkmayan bu karanlık zihniyet, ülkemizde de hakim kılınmaya çalışılıyor. Atatürk Havalimanı'na bombalı saldırı düzenleyen IŞID militanları serbest bırakılıyor; Milli Eğitim Bakanlığı okullara yazı göndererek yılbaşı kutlamalarını yasaklıyor. Üniversitelerde cihatçı çeteler yeni yıl kutlamalarına saldırıyor.

Bu ülkeyi, ne yaparlarsa yapsınlar, karanlık Colani zihniyeti teslim alamayacak. Ülkemizin tüm ilericilerini, yurtseverlerini karanlığa karşı birleşmeye çağırıyoruz.

Kimsenin hiçbir kuşkusu olmasın ki yarınımız aydınlık, günlerimiz umutlu ve ağaçlarımız yıldızlı kalacak!''