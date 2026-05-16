SOL Parti'den ABD Büyükelçiliği önünde protesto: 'Bu toprakları saltanat heveslilerine ve Trump'ın işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz'

SOL Parti, Ankara'da Armada AVM'nin önünden ABD Büyükelçiliği'ne yürüyerek, Büyükelçisi Tom Barrack'ı protesto etti.

"Saraysız, saltanatsız, bağımsız Türkiye" yazılı pankartın ardında yürüyen partililer, "NATO defol" ve "İşgale son, NATO defol" yazılı dövizler taşıyarak "Katil ABD bölgemizden defol", "Kati ABD bölgemizden defol", "Deniz'lerden Mahir'e, bağımsız Türkiye", "Katil ABD işbirlikçi AKP", "AKP mezara halk iktidara" sloganları attı.

"ONLARI DEVRİMCİLER VE YURTSEVERLER KARŞILAYACAK"

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasında, Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesine değinerek, şöyle konuştu:

"ABD’nin emrinde, ABD’nin önünde el pençe divan duran tek adam rejimi onları kusursuz ağırlamaya çalışıyor. Ama biliyoruz; gelecekleri varsa görecekleri de var. Onları sadece tek adam değil, bağımsız Türkiye için mücadele eden bu halkın devrimcileri ve yurtseverleri de karşılayacak. Biz bu emperyalist işgali, bu kan emici Trump’ı ve ABD’yi tanıyoruz. 'Ortadoğu’ya özgürlük getireceğiz, demokrasi getireceğiz' dediler. Irak’tan başlayarak Libya’da, en son Suriye’de, İran’da ve on yıllardır Filistin’de milyonlarca insanın kanına girdiler. Biliyoruz ki amaçları, bütün bu bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sınırsızca sömürmekti. Aynı zamanda kendi ileri karakolları olan Siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki güvenliğini sağlamaktı. Ama hepimiz, bu ülke topraklarında yaşayan bizler, bu emperyalist işgale karşı mücadele ettik, mücadele ediyoruz."

"DENİZLERİ, MAHİRLERİ KATLEDENLERİN ARKASINDA ABD VARDI"

SOL Parti Sözcüsü Tombul, sözlerine şöyle devam etti:

"1960’lı yılların sonunda ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyerek mücadele eden, yürüyüş yapan Deniz'lerin, yaşamını bu mücadeleye adayan Mahirlerin yoldaşlarını katleden iktidarların arkasında ABD emperyalizmi vardı. Şimdi de 2000’li yılların başından itibaren bütün bu politikaları sınırsızca ve fütursuzca uygulamak için Türkiye’de rejimi değiştirmek istiyorlar. Dinin siyasetin ve paranın emrine sınırsızca sunulduğu siyasal İslamcı bir rejim kurmak istediler. Bütün Ortadoğu’yu etnik ve mezhep temelinde böldükleri gibi, ülkemizi de mezhepçi bir rejimle, bir tek adam rejimiyle yönetme arzusundalar. Biliyoruz ki bu rejimin arkasında da ABD emperyalizmi var. Ama bu rejime itiraz eden milyonlar var."

"BU ÜLKE MONARŞİYİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATMIŞTIR

Tombul, şunları kaydetti:

"ABD’nin Türkiye Büyükelçisiymiş, oynadığı rol sömürge valisi. Sömürge valisi Tom Barrack, Ortadoğu’ya ve Türkiye’ye bir rejim ithal etmek istiyor. Bir rejim biçiyor ve diyor ki: 'Hayırlı, hayırsever monarşiler... Türkiye gibi ülkelerde ancak otoriter, baskıcı yönetimler istikrar ve başarı sağlayabilir.' Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun, sömürge valisi Tom Barrack?

Tom Barrack’ın ve bu ülkenin tek adam yönetiminin ve yandaşlarının unuttuğu bir şey var: Bu ülke, 100 yıl önce emperyalist işgale karşı mücadele etmiştir ve aynı zamanda monarşiyi de tarihin çöplüğüne atmıştır. Şimdi de sömürge valisi Tom Barrack diyor ki: ‘Bu ülkenin yönetiminin meşruiyetini biz veriyoruz.’ Buna, ABD’ye efelenen bu yönetimin temsilcileri gıkını bile çıkaramıyor, ses edemiyorlar. Çünkü aslında bildikleri bir şey var: Bir ülkenin yönetimi meşruiyetini emperyalist güçlerden değil, ancak o ülkenin halklarından almalıdır. Bizim bu ülke topraklarında yaşayan halktan meşruiyet alamayanlar, emperyalistlerden medet umar hale geldiler."

"TEK ADAM REJİMİNİ BİRLİKTE KOVALIM"

"Bu topraklarda yaşadığımız işsizlikten yoksulluğa, laiklik karşıtı hareketlerin çokluğundan ve şeriat azmanlarının beklentilerinden baskıcı, otoriter ve antidemokratik uygulamalara kadar bütün politikaların arkasında, ABD’den meşruiyet arayan tek adam rejimi var" diyen Tombul, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Onun için bugün bu topraklarda antiemperyalist mücadele, aynı zamanda bu tek adam rejimine karşı mücadeledir. Biz bu toprakları monarşi ve saltanat heveslilerine, katil Trump’a ve ondan medet uman yerli işbirlikçilerine teslim etmedik, teslim etmeyeceğiz. Hep birlikte bu saray sevdalılarını, ABD’nin katil Trump’ını ve onun güçlerini, ondan medet uman tek adam rejimini birlikte kovalım. Özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye’yi inşa etmek için hep birlikte yola çıkalım, mücadele edelim" çağrısıyla sonlandırdı.