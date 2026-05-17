SOL Parti’den Dolmabahçe’ye 'Bağımsızlık Yürüyüşü': 'NATO zirvesine karşı birleşelim'

SOL Partinin emperyalizme ve NATO’ya karşı düzenlediği “Bağımsızlık Yürüyüşleri” kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen yürüyüş, polisin engelleme girişimine rağmen Dolmabahçe’de yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Parti üyeleri, saat 15.00’te Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. “Tam Bağımsız Türkiye” sloganları eşliğinde Dolmabahçe’ye yürüyen grup, bölgede polis engeliyle karşılaştı. Basın mensuplarının görüntü almasının da zaman zaman engellendi. SOL Partililer, polis engeline rağmen Dolmabahçe'ye yürüyüşlerini tamamladı.

NATO ZİRVESİ: "MEMLEKETİN DÖRT BİR YANINI ONLARA DAR EDECEĞİZ"

BirGün'ün haberine göre, yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan SOL Parti MYK üyesi Kemal Koç, "Bugün emperyalizmle hesaplaşmanın tek yolu var, bu siyasal İslamcı rejimle hesaplaşmak. İsrail ile tek bir ikili anlaşmayı iptal etmekten aciz, muhaliflerini casuslukla, ajanlıkla suçlayan bu iktidar doğrudan ABD projesidir" dedi.

Emperyalizme karşı direnen dünya halklarına selam gönderen Koç, "İsraile silah taşıyan limanları bloke eden İtalyan ve Yunan yurtseverlerine selam olsun. 'Ne molla rejimi, ne emperyalizm diyen' İran halkına selam olsun. Filistin'de taş atan çocuklara selam olsun. Venezuela ve Küba halklarına selam olsun" diye konuştu.

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek NATO zirvesine değinen Koç, "Ankara sokaklarını ve memleketin dört bir yanını onlara dar edeceğiz. Hodri meydan! Emperyalizm ve onun iş birlikçileri yenilecek, biz kazanacağız" dedi.

"ABD’NİN VE NATO’NUN ÜSLERİ ÜLKEMİZDE BARINAMAYACAK"

Basın açıklamasını ise SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Kardelen Özay okudu. "Kaderimizi ne Trump, ne Barrack çizebilir! Kaderimizi biz belirleriz" denilen açıklamada, "Bu ülke toprakları emperyalist tekellerin işgalinden kurtulacak. ABD’nin ve NATO’nun üsleri ülkemizde barınamayacak" ifadeleri kullanıldı.

Birlikte mücadele çağrısı yapılan açıklamada, "Bu çağrı 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşecek NATO zirvesine karşı, ülkemizi Trump başta olmak üzere katillerin yeni planlarının merkezi haline getirmek isteyenlere karşı mücadele çağrısıdır. Gelin, NATO’nun, ABD’nin iş birlikçilerine karşı tüm yurtseverler olarak bağımsızlık için birleşelim" denildi.